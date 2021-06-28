Российский инфекционист Станевич назвала необъяснимое смертельное свойство коронавируса

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
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Летальность коронавирусной инфекции может объясняться генетической предрасположенностью к тяжелой форме течения инфекционных болезней.
Об этом заявила в интервью Лента.Ру врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского медуниверситета им. Павлова Оксана Станевич.
Она рассказала, что во врачебной практике уже известно немало случаев, когда человек «неконтролируемо сгорает» из-за коронавируса. Острое течение ковида, отметила Станевич, называется фульминантным. В таких ситуациях никакая терапия не дает результатов и хотя нет никаких видимых предпосылок к летальным исходам, человек умирает.
Станевич добавила, что предугадать по какому сценарию будет развиваться болезнь, невозможно. Это, по ее мнению, может быть каким-то образом связано с неспецифическим или специфическим иммунитетом.
Поэтому Станевич рекомендует обязательно вакцинироваться, если нет никаких противопоказаний.
«Чтобы не заболеть и не играть в русскую рулетку», — заключила она.
В России в июне началась третья волна коронавирусной инфекции, что подтолкнуло ряд регионов к введению обязательной вакцинации для отдельных групп населения. Это сразу же послужило поводом для дискуссии о законности подобных мер. Но многие специалисты призывают не избегать вакцинирования, объясняя, что только вакцинация ускорит формирование коллективного иммунитета и остановит эпидемию.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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