«Отрицательный ПЦР и нет антител IgM»: врач рассказал, как протекает коронавирус у детей

Сегодня, 13:29

0

Image 16+
«Отрицательный ПЦР и нет антител IgM»: врач рассказал, как протекает коронавирус у детей

Принято считать, что дети реже, чем взрослые, заражаются коронавирусом, и если даже заболевают, то переносят его легко. Врач-педиатр Юрий Курносов из Перми рассказал, что доля правды в этом есть. Часто коронавирус у несовершеннолетних маскируется под грипп или же протекает бессимптомно, но со временем, утверждает медик, он все равно дает о себе знать.

Примечательно, что и выявить коронавирус у ребенка непросто, даже в лабораторных условиях.

«Ситуация действительно загадочная: ПЦР-мазки у юных пациентов могут быть отрицательные, в крови нет специфических антител IgM, которые бы свидетельствовали об острой стадии заболевания. Но спустя время титр IgG показывает, что ребенок переболел вирусом», - говорит Курносов.

По его словам, у взрослых осложнения после перенесенного ковида появляются, практически, сразу. У детей же они дают о себе знать спустя месяц, а то и все полгода.

По наблюдениям педиатра, более тяжело коронавирус протекает у деток до одного годика, а также у малышей с хроническими заболеваниями.

«Родители таких детей должны принять профилактические меры, чтобы поддержать здоровье ребенка, укрепить его иммунитет», - считает специалист.

Также он порекомендовал приучать ребенка к простым правилам гигиены, рассказывать о том, как важно чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Если малыш еще маленький и сам не может ее соблюдать, важно гулять с ним там, где нет массового скопления людей.

Также мамам и папам стоит объяснить, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Минздрав России: С какими диагнозами не прививают от коронавируса COVID-19

Сегодня, 17:44

«Отрицательный ПЦР и нет антител IgM»: врач рассказал, как протекает коронавирус у детей

Сегодня, 13:29

Назван алгоритм действий при положительном тесте на коронавирус COVID-19

Сегодня, 12:14

Известный журналист, привитый вакциной Pfizer-BioNTech, заразился коронавирусом на саммите G7

Сегодня, 11:04

От индийского штамма коронавируса нашли спасение: «Она поможет»

Сегодня, 08:54

Разъяснены вопросы обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Москве

Сегодня, 08:39

Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

Вчера, 18:24

Гражданам в России назвали основные показания для вакцинации от коронавируса COVID-19

Вчера, 14:44

У переболевших коронавирусом COVID-19 детей выявили смертельно опасный синдром

Вчера, 13:54

В издании Express перечислили способы уменьшить боль в руке после прививки от коронавируса COVID-19

Вчера, 08:09

Главный педиатр-гематолог Минздрава назвал симптомы рака у детей

27-06-2021, 17:39

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

27-06-2021, 12:44

Российский инфекционист объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

27-06-2021, 11:34

Российский врач Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса

27-06-2021, 08:29

Уханьский, британский или индийский: как отличить штаммы коронавируса

26-06-2021, 21:34

Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от коронавируса Covid?19

26-06-2021, 15:09

Сторонникам обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 предложили услышать другую правду

26-06-2021, 12:39

«Мое тело — мое дело?»: кому нельзя отказаться от вакцинации от коронавируса COVID-19

26-06-2021, 11:24

«Порочный круг»: российский врач назвал виновников появления мутаций коронавируса

26-06-2021, 08:39

Коронавирус COVID-19 в России: противопоказаний для вакцинации все меньше

25-06-2021, 22:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19

27-06-2021, 12:44

0

Эксперты объяснили, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел COVID-19. Так, Всемирная...

Подробнее
Российский инфекционист объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

Российский инфекционист объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

27-06-2021, 11:34

0

Доктор медицинских наук Николай Малышев раскрыл, есть ли риски прохождения иммунизации на пике коронавирусной инфекции....

Подробнее
В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

В Карелии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса COVID-19

Вчера, 16:39

0

На фоне значительного ухудшения эпидемиологической картины в Карелии, было решено применить в регионе предписание по...

Подробнее
Уханьский, британский или индийский: как отличить штаммы коронавируса

Уханьский, британский или индийский: как отличить штаммы коронавируса

26-06-2021, 21:34

0

Новая волна коронавируса в России, по мнению многих экспертов, вызвана новым - индийским штаммом ковида, впервые...

Подробнее
Турция начала строительство канала «Стамбул»

Турция начала строительство канала «Стамбул»

26-06-2021, 19:24

0

Турция сегодня приступила к строительству канала «Стамбул», который будет проходить параллельно Босфору и призван...

Подробнее
Российский врач Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса

Российский врач Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса

27-06-2021, 08:29

0

Врач Олег Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса. По словам советника ректора...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Назван алгоритм действий при положительном тесте на коронавирус COVID-19

Назван алгоритм действий при положительном тесте на коронавирус COVID-19

Сегодня, 12:14

0

Как действовать в случае, если тест на коронавирус положительный, рассказала РИА Новости директор Института экономики...

Подробнее
Певица Татьяна Буланова и экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказали об участии в выборах в Госдуму

Певица Татьяна Буланова и экс-футболист Дмитрий Булыкин рассказали об участии в выборах в Госдуму

26-06-2021, 20:14

0

В Москве партия «Родина» провела съезд, на котором утвердила федеральный партийный список с кандидатами на выборы в...

Подробнее
Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

Вчера, 18:24

0

Российские медики предоставили рекомендацию по лучшему проведению процедуры вакцинирования против коронавируса....

Подробнее
Главный педиатр-гематолог Минздрава назвал симптомы рака у детей

Главный педиатр-гематолог Минздрава назвал симптомы рака у детей

27-06-2021, 17:39

0

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев, выступая в студии радио «Говорит Москва»...

Подробнее