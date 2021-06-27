«Отрицательный ПЦР и нет антител IgM»: врач рассказал, как протекает коронавирус у детей

Принято считать, что дети реже, чем взрослые, заражаются коронавирусом, и если даже заболевают, то переносят его легко. Врач-педиатр Юрий Курносов из Перми рассказал, что доля правды в этом есть. Часто коронавирус у несовершеннолетних маскируется под грипп или же протекает бессимптомно, но со временем, утверждает медик, он все равно дает о себе знать.

Примечательно, что и выявить коронавирус у ребенка непросто, даже в лабораторных условиях.

«Ситуация действительно загадочная: ПЦР-мазки у юных пациентов могут быть отрицательные, в крови нет специфических антител IgM, которые бы свидетельствовали об острой стадии заболевания. Но спустя время титр IgG показывает, что ребенок переболел вирусом», - говорит Курносов.

По его словам, у взрослых осложнения после перенесенного ковида появляются, практически, сразу. У детей же они дают о себе знать спустя месяц, а то и все полгода.

По наблюдениям педиатра, более тяжело коронавирус протекает у деток до одного годика, а также у малышей с хроническими заболеваниями.

«Родители таких детей должны принять профилактические меры, чтобы поддержать здоровье ребенка, укрепить его иммунитет», - считает специалист.

Также он порекомендовал приучать ребенка к простым правилам гигиены, рассказывать о том, как важно чаще мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Если малыш еще маленький и сам не может ее соблюдать, важно гулять с ним там, где нет массового скопления людей.

Также мамам и папам стоит объяснить, что нельзя дотрагиваться до лица, брать пальцы в рот, трогать нос и тереть глаза.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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