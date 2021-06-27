Назван алгоритм действий при положительном тесте на коронавирус COVID-19

Как действовать в случае, если тест на коронавирус положительный, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

Она сообщила, что обратиться к врачу необходимо, даже если не было никаких симптомов коронавирусной инфекции. Это важно, поскольку заболевание резко может обостриться.

Попович рекомендует следовать всем рекомендациям врача до получения отрицательного теста.

«Многие получают положительный тест на коронавирус, при этом бессимптомно переносят это заболевание - такое бывает. Но на самом деле бессимптомность может быть первые два-три дня, а потом резко ударит, поэтому обязательно нужно, получив этот позитивный тест, обращаться к врачу и вставать на мониторинг, на учет как потенциально заболевший», - объясняет эксперт.

Напомним, в России разгорается жаркая дискуссия касательно обязательной вакцинации отдельных групп населения. Многие врачи настаивают на том, что вакцинироваться необходимо, поскольку это снижает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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