Назван алгоритм действий при положительном тесте на коронавирус COVID-19

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
Эксперты объяснили, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел COVID-19. Так, Всемирная...Подробнее
Как действовать в случае, если тест на коронавирус положительный, рассказала РИА Новости директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
Она сообщила, что обратиться к врачу необходимо, даже если не было никаких симптомов коронавирусной инфекции. Это важно, поскольку заболевание резко может обостриться.
Попович рекомендует следовать всем рекомендациям врача до получения отрицательного теста.
«Многие получают положительный тест на коронавирус, при этом бессимптомно переносят это заболевание - такое бывает. Но на самом деле бессимптомность может быть первые два-три дня, а потом резко ударит, поэтому обязательно нужно, получив этот позитивный тест, обращаться к врачу и вставать на мониторинг, на учет как потенциально заболевший», - объясняет эксперт.
Напомним, в России разгорается жаркая дискуссия касательно обязательной вакцинации отдельных групп населения. Многие врачи настаивают на том, что вакцинироваться необходимо, поскольку это снижает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Эксперты объяснили, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел COVID-19. Так, Всемирная...Подробнее
Россияне сегодня разделились на два лагеря. Первые ратуют за введение обязательной вакцинации от коронавируса во всех...Подробнее
Доктор медицинских наук Николай Малышев раскрыл, есть ли риски прохождения иммунизации на пике коронавирусной инфекции....Подробнее
Медицинские специалисты Москвы принадлежат к числу первых пациентов, кому сделали уколы вакцины от коронавируса после...Подробнее
На фоне значительного ухудшения эпидемиологической картины в Карелии, было решено применить в регионе предписание по...Подробнее
Новая волна коронавируса в России, по мнению многих экспертов, вызвана новым - индийским штаммом ковида, впервые...Подробнее
Турция сегодня приступила к строительству канала «Стамбул», который будет проходить параллельно Босфору и призван...Подробнее
Врач Олег Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса. По словам советника ректора...Подробнее
В Москве партия «Родина» провела съезд, на котором утвердила федеральный партийный список с кандидатами на выборы в...Подробнее
Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев, выступая в студии радио «Говорит Москва»...Подробнее
Комментировать