Известный журналист, привитый вакциной Pfizer-BioNTech, заразился коронавирусом на саммите G7

Сегодня, 11:04

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Известный журналист, привитый вакциной Pfizer-BioNTech, заразился коронавирусом на саммите G7
Британский журналист Эндрю Марр

Даже вакцинация не дает полной гарантии защиты от коронавируса, и не снимает необходимости предпринимать меры безопасности.

Об этом заявил известный британский журналист Эндрю Марр. Свою историю он рассказал на BBC News, передает Информинг.Ру.

Эндрю Марр ранее прошел вакцинацию препаратом Pfizer-BioNTech. Но на саммите G7 в Корнуолле 13 июня заразился коронавирусом.

По словам журналиста, у него выявили дельта-штамм коронавируса. Он признает, что после вакцинации стал более беспечным и стал игнорировать многие меры защиты от коронавирусной инфекции.

«Я получил две дозы вакцины Pfizer-BioNTech задолго до саммита. Я не вел себя опрометчиво - но я действительно чувствовал себя в значительной степени неуязвимым», - признает Эндрю Марр.

Спустя сутки после заражения у него ухудшилось самочувствие. Позднее появились такие симптомы как чиханье, боль в голе, а также начала болеть голова. Журналист подумал, что это простуда, но все же сдал экспресс-тест, который показал отрицательный результат.

Поскольку спустя несколько дней самочувствие журналиста не улучшалось, он все же прошел ПЦР-тест, который и подтвердил наличие в организме коронавирусной инфекции. Мужчина признается, что перенес заболевание не так уж легко. У него была сильная головная боль, поднялась температура, ощущалась боль в мышцах, а также появились симптомы, схожие на грипп. Также у журналиста пропало обоняние и вкус. Лишь к концу месяца его состояние улучшилось.

«Вы можете думать, что стали неуязвимыми, потому что прошли двойную вакцинацию. Да, вакцина, похоже, очень хорошо защищает от госпитализации - у меня ни разу не было затруднений с дыханием. Но это не значит, что болезнь, скрывающаяся за этими мягкими словами «легкие и умеренные симптомы», не будет неприятной. Так что защищайтесь», - призывает Эндрю Марр.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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