Олег Ярошенко развеял главные мифы о вакцинации от коронавируса

Врачи развеяли основные мифы о вакцинации от COVID-19, чтобы объяснить безопасность вакцинации.

Так, не стоит думать, что вакцинация спровоцирует заболевание. На самом деле вакцина не провоцирует болезнь, но и не дает полную защиту от коронавируса. Она обучает иммунные клетки распознавать инфекцию, что повышает шансы перенести болезнь в легкой форме.

После вакцинации человек не опасен для окружающих. Он может быть заразным, если подхватит коронавирусную инфекцию от другого. Вакцина же не может сделать человека распространителем вируса.

Даже тем, кто переболел COVID-19, должны вакцинироваться. Вакцина стимулирует выработку защиты к G-белку, тогда как у тех, кто перенес COVID-19, антитела направлены к разным компонентам вируса – S-белку, нуклеокапсидам и другим белкам.

После вакцинации антитела сохраняются в организме не менее шести месяцев. Эксперты говорят о том, что иммунитет после вакцинации может оставаться до двух лет. Но, поскольку после шести месяцев количество антител у большинства людей начинает снижаться, лучше все же ревакцинироваться один раз в 6-12 месяцев.

Не стоит опасаться, что для вакцинации применяются мало изученные препараты. Технологии, которые применялись при создании вакцин, проверены временем и хорошо себя зарекомендовали.

Вакцина действительно может дать побочный эффект. Но это бывает крайне редко, поскольку людей вакцинируют с учетом рекомендованного производителем вакцины списком противопоказаний.

Не доказано, что вакцинация может стать причиной бесплодия. Но на данный момент в РФ не вакцинируют кормящих матерей, поскольку исследования вакцины с участием этой категории граждан не проводились.

Мифом назвали эксперты и сообщения о «жидком чипировании» под видом вакцинации. Эксперты отмечают, что людей ежегодно вакцинируют от множества других заболеваний, поэтому совершенно бессмысленным звучит утверждение, что коронавирус придуман для того, чтобы провести чипирование населения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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