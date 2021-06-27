Укололся и пошел: врач Стрельченко раскрыла «ужас» обязательной вакцинации от COVID-19

Объявленную обязательную вакцинацию, которая, согласно предписанию главного санитарного врача, должна охватить 60 процентов работников некоторых сфер, член Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Альбина Стрельченко считает ужасом для медиков. Ибо, учитывая временные рамки, речь идет о неимоверной нагрузке и непонятно каких последствиях.

На официальном портале Москвы, указывает врач, говорится, что на обслуживание одного человека отводится порядка 5 минут. И это неправильно, полагает она, ибо есть риск того, что будут привиты даже люди, которым вакцинация противопоказана.

«Что можно сделать за пять минут? В лучшем случае измерить температуру, спросить, хорошо себя чувствует человек или нет. Я не думаю, что загнанный в такие временные рамки доктор будет измерять давление, проверять легкие, сердце. Он не будет проводить перед вакциной медосмотр как положено!» — не скрывает своего возмущения Альбина Стрельченко.

Отдельно стоит вопрос о последствиях, которыми может обернуться такая спешка. Врач говорит, что когда в стране ориентируются не на качество, а на массовость, «произойти может всё что угодно», передает «ФорПост».

Заметим, что на сайте Минздрава сказано, что на первом этапе пациент непременно должен быть осмотрен врачом, с обязательным «измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации, ЧСС, АД, аускультацией дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением информированного добровольного согласия». Это же предстоит сделать и на втором этапе. Кроме того, во избежание поствакцинальных реакций медицинский персонал должен наблюдать за привитым не менее получаса.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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