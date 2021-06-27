Разъяснены вопросы обязательной вакцинации от коронавируса COVID-19 в Москве

Оперштаб Москвы и начальник управления Роспотребнадзора по столице ответили на вопросы об обязательной вакцинации.

Так, работодателей интересует, как рассчитывать 60 процентов работников, подпадающих под вакцинацию. В ведомствах пояснили, что речь идет исключительно о привитых сотрудниках. Людей, которые переболели коронавирусом либо имеют медотвод следует включать в оставшиеся 40 процентов сотрудников организации или предприятия.

Также многим непонятно, как рассчитывать численность сотрудников, которые подлежат вакцинации от коронавируса, если у компании имеются филиалы и региональные подразделения.

В данном случае для расчета общей штатной численности сотрудников в части 60 процентов обязательных к вакцинации в расчет берется численность исключительно тех, которые работают в Москве.

Что касается сотрудников на удаленной работе и работающих дистанционно, специалисты заявили, что они также должны быть включены в общий штат при определении процента людей, подлежащих вакцинации.

Оперштаб и Роспотребнадзор также указали на то, что у работодателя есть право предложить работнику, который отказался пройти обязательную вакцинацию, перейти на удаленный режим работы. В то же время возможно отстранение от работы - причем, это не право, а обязанность, возлагаемая на работодателя законодательством при наличии оснований для этого, передает «Гарант.ру».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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