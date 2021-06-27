От индийского штамма коронавируса нашли спасение: «Она поможет»

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может защитить также и от индийского штамма. Об этом заявил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и вирусолог Анатолий Альтштейн в программе «Антонимы», передает Лента.Ру.
Он отметил, что, возможно, против индийского штамма «Спутник V» будет не таким эффективным, чем против тех вариаций, которые доминировали ранее. Но, как считает Альтштейн, вакцина снизит вероятность сложного течения коронавирусной инфекции, а это значит, что она поможет уменьшить количество смертей.
Альтштейн добавил, что вакцинация является важнейшим методом борьбы с эпидемией, поэтому крайне важно, чтобы россияне вакцинировались.
Всемирная организация здравоохранения уже сделала прогноз, в котором говорится, что к августу 2021 года в Европе 90% случаев заболевания COVID-19 будет приходиться на индийский дельта-штамм.
Эксперты предупреждают, что индийский штамм более заразен, а его симптомы отличаются от тех, которые проявлялись при предыдущих штаммах. В частности, он провоцирует сильный насморк и даже может влиять на слух, тогда как потеря обоняния при индийском штамме бывает редко.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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