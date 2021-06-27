От индийского штамма коронавируса нашли спасение: «Она поможет»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может защитить также и от индийского штамма. Об этом заявил профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи и вирусолог Анатолий Альтштейн в программе «Антонимы», передает Лента.Ру .

Он отметил, что, возможно, против индийского штамма «Спутник V» будет не таким эффективным, чем против тех вариаций, которые доминировали ранее. Но, как считает Альтштейн, вакцина снизит вероятность сложного течения коронавирусной инфекции, а это значит, что она поможет уменьшить количество смертей.

Альтштейн добавил, что вакцинация является важнейшим методом борьбы с эпидемией, поэтому крайне важно, чтобы россияне вакцинировались.

Всемирная организация здравоохранения уже сделала прогноз, в котором говорится, что к августу 2021 года в Европе 90% случаев заболевания COVID-19 будет приходиться на индийский дельта-штамм.

Эксперты предупреждают, что индийский штамм более заразен, а его симптомы отличаются от тех, которые проявлялись при предыдущих штаммах. В частности, он провоцирует сильный насморк и даже может влиять на слух, тогда как потеря обоняния при индийском штамме бывает редко.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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