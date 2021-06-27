Минздрав России: С какими диагнозами не прививают от коронавируса COVID-19

Минздрав России объяснил, с какими диагнозами не прививают от коронавируса.

По заявлению российского Минздрава, категорически противопоказано прививаться людям с тяжёлыми формами аллергии, онкологией, аутоиммунными заболеваниями. Возраст до 18 лет и период кормления грудью также подпадают под медотвод от прививки. Ведомство выпустило специальные инструкции, там отражена вся информация обо всех противопоказаниях при вакцинации любой российской вакциной. Об этом сообщает Life.

В России на сегодняшний день одобрено 4 вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Любая из них противопоказана к применению людям с тяжёлыми формами аллергии, гиперчувствительностью к компонентам препарата, и тем, у кого когда-либо были поствакцинальные реакции.

Вакцина «Спутник V» не предназначена для больных онкологическими или аутоиммунными заболеваниями. Недавно его одобрили для прививок беременным. Под строгим наблюдением семейного врача препарат можно использовать людям с заболеваниями эндокринной системы, хронической почечной или печеночной недостаточностью, нарушением мозгового кровообращения.

Те же самые ограничения по применению имеет и «Спутник лайт». Однако, его можно колоть людям старше 60 лет.

«КовиВак» нельзя применять беременным женщинам и кормящим матерям. Люди с заболеваниями сердца, сосудов, кровеносной системы должны применять его осторожно и под наблюдением врача.

«ЭпиВакКорона» противопоказана людям с эпилепсией, метаболическим синдромом, а также почечной недостаточностью.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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