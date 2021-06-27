Минздрав России: С какими диагнозами не прививают от коронавируса COVID-19

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
Эксперты объяснили, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел COVID-19. Так, Всемирная...Подробнее
Минздрав России объяснил, с какими диагнозами не прививают от коронавируса.
По заявлению российского Минздрава, категорически противопоказано прививаться людям с тяжёлыми формами аллергии, онкологией, аутоиммунными заболеваниями. Возраст до 18 лет и период кормления грудью также подпадают под медотвод от прививки. Ведомство выпустило специальные инструкции, там отражена вся информация обо всех противопоказаниях при вакцинации любой российской вакциной. Об этом сообщает Life.
В России на сегодняшний день одобрено 4 вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник лайт». Любая из них противопоказана к применению людям с тяжёлыми формами аллергии, гиперчувствительностью к компонентам препарата, и тем, у кого когда-либо были поствакцинальные реакции.
Вакцина «Спутник V» не предназначена для больных онкологическими или аутоиммунными заболеваниями. Недавно его одобрили для прививок беременным. Под строгим наблюдением семейного врача препарат можно использовать людям с заболеваниями эндокринной системы, хронической почечной или печеночной недостаточностью, нарушением мозгового кровообращения.
Те же самые ограничения по применению имеет и «Спутник лайт». Однако, его можно колоть людям старше 60 лет.
«КовиВак» нельзя применять беременным женщинам и кормящим матерям. Люди с заболеваниями сердца, сосудов, кровеносной системы должны применять его осторожно и под наблюдением врача.
«ЭпиВакКорона» противопоказана людям с эпилепсией, метаболическим синдромом, а также почечной недостаточностью.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Эксперты объяснили, когда необходимо вакцинироваться от коронавируса тем, кто уже переболел COVID-19. Так, Всемирная...Подробнее
Доктор медицинских наук Николай Малышев раскрыл, есть ли риски прохождения иммунизации на пике коронавирусной инфекции....Подробнее
На фоне значительного ухудшения эпидемиологической картины в Карелии, было решено применить в регионе предписание по...Подробнее
Новая волна коронавируса в России, по мнению многих экспертов, вызвана новым - индийским штаммом ковида, впервые...Подробнее
Турция сегодня приступила к строительству канала «Стамбул», который будет проходить параллельно Босфору и призван...Подробнее
Врач Олег Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса. По словам советника ректора...Подробнее
Как действовать в случае, если тест на коронавирус положительный, рассказала РИА Новости директор Института экономики...Подробнее
В Москве партия «Родина» провела съезд, на котором утвердила федеральный партийный список с кандидатами на выборы в...Подробнее
Российские медики предоставили рекомендацию по лучшему проведению процедуры вакцинирования против коронавируса....Подробнее
Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев, выступая в студии радио «Говорит Москва»...Подробнее
Комментировать