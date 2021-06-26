Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

Сегодня, 18:24

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Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

Российские медики предоставили рекомендацию по лучшему проведению процедуры вакцинирования против коронавируса. Указывается, что приобретенный титр антител после прививки имеет свой конкретный срок действия, и для лучшей защиты организма от коронавируса рекомендовано регулярно проходить ревакцинацию, передает «РБК».

Согласно разработанным рекомендациям Минздрава, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации назначается прохождение ревакцинации против коронавируса не реже, чем 1 раз в 6 месяцев. Специалисты указали, что в период подъема эпидемии сформированный титр антител может оказаться недостаточно сформированным — особенно с учетом мутации коронавируса в более агрессивные формы. При этом определено, что для процедуры вакцинирования не обязательно предъявлять тест на антитела — даже если организм еще будет иметь сформированную защиту, ее необходимо усилить дополнительной процедурой вакцинации. При этом рекомендованным препаратом для ревакцинации назван «Спутник Лайт» — эта вакцина применяется в виде 1 инъекции, поскольку она обеспечивает до 60% степени зашиты. С учетом сформированного ранее титра антител, такой эффективности более, чем достаточно — но проходить первичное вакцинирование данной вакциной не рекомендуется. Также в Минздраве указали, что при наличии любого заболевания из списка противопоказаний, граждане освобождаются от вакцинации и получают официальный медотвод — даже с учетом внедрения предписания об обязательной вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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