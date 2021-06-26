Минздрав РФ назвал «Спутник Лайт» эффективным для ревакцинации

Эксперты объяснили, когда делать прививку переболевшим COVID-19
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Российские медики предоставили рекомендацию по лучшему проведению процедуры вакцинирования против коронавируса. Указывается, что приобретенный титр антител после прививки имеет свой конкретный срок действия, и для лучшей защиты организма от коронавируса рекомендовано регулярно проходить ревакцинацию, передает «РБК».
Согласно разработанным рекомендациям Минздрава, в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации назначается прохождение ревакцинации против коронавируса не реже, чем 1 раз в 6 месяцев. Специалисты указали, что в период подъема эпидемии сформированный титр антител может оказаться недостаточно сформированным — особенно с учетом мутации коронавируса в более агрессивные формы. При этом определено, что для процедуры вакцинирования не обязательно предъявлять тест на антитела — даже если организм еще будет иметь сформированную защиту, ее необходимо усилить дополнительной процедурой вакцинации. При этом рекомендованным препаратом для ревакцинации назван «Спутник Лайт» — эта вакцина применяется в виде 1 инъекции, поскольку она обеспечивает до 60% степени зашиты. С учетом сформированного ранее титра антител, такой эффективности более, чем достаточно — но проходить первичное вакцинирование данной вакциной не рекомендуется. Также в Минздраве указали, что при наличии любого заболевания из списка противопоказаний, граждане освобождаются от вакцинации и получают официальный медотвод — даже с учетом внедрения предписания об обязательной вакцинации.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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