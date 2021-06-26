Гражданам в России назвали основные показания для вакцинации от коронавируса COVID-19

Обязательная вакцинация от коронавируса необходима гражданам страны с наличием хронических заболеваний и ремиссий. Основные показания перечислил медицинский директор «СберЗдоровья» Владислав Мохамед Али, беседуя с корреспондентами издания Lenta.ru.

«Необходимо сто процентов прививаться людям с наличием хронических заболеваний и ремиссий, - говорит он и поясняет, что именно эта категория граждан наиболее уязвима перед коронавирусом. - К примеру, пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, больным сахарным диабетом. А также пожилым россиянам».

Напомним, недавно Минздрав разрешил российскую вакцину «Спутник V» к применению у беременных женщин. Решение принято после того, как были получены положительные результаты клинических исследований, а безопасность вакцины для представительниц прекрасного пола в ожидании ребенка подтверждена.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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