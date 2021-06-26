У переболевших коронавирусом COVID-19 детей выявили смертельно опасный синдром

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Как сообщили в индийской The Times of India, у местной детворы, переболевшей коронавирусом, выявили смертельный мультисистемный воспалительный синдром. Официальная статистика пока отсутствует, однако медики уже серьезно встревожены.
Опасная патология у детей из Индии, перенесших инфекцию, стала встречаться все чаще. Случаи поражения были зафиксировали в индийских штатах Махараштра, Харьяна, Пенджаб и ряде других. По словам заведующего педиатрическим отделением неотложной помощи и интенсивной терапии Института медицинского образования в Чандигархе профессора Джаяшри, этому синдрому уже приблизительно год.
Медики отмечают, что обычно дети болеют коронавирусом легче, чем взрослые, однако, впоследствии - на протяжении 4-6 недель после выздоровления - у них развивается воспаление. Симптомами такой патологии могут быть пониженное давление и повышенная температура, сыпь, конъюнктивит, диарея. Итогом такого продолжения коронавируса может стать смерть.
Власти Индии не устают призывать население «преодолеть сомнения» и начать вакцинироваться на фоне столь сложной эпидемиологической ситуации в стране.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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