В издании Express перечислили способы уменьшить боль в руке после прививки от коронавируса COVID-19

Вакцинация от COVID-19 может вызывать неприятные ощущения и даже боль в руке, но с этим можно легко справиться.

Как уменьшить боль в руке после прививки от COVID-19 рассказали эксперты на страницах издания Daily Express.

Боль в руке после вакцинации от COVID-19 действительно возникает у многих, но это, подчеркнули специалисты, не является побочным действием прививки.

Чтобы снять болезненность в месте инъекции можно приложить к этому участку чистую мокрую ткань. Если это не помогает, то допустимо принять ибупрофен, аспирин или парацетамол. Но перед тем, как принимать эти лекарства, следует убедиться, что они не противопоказаны.

Снизить неприятные ощущения в руке можно также за счет активности конечности. Специалисты рекомендуют сгибать и разгибать руку уже сразу же после прививки. Это увеличит кровоток и снимет боль.

Напомним, в РФ в ряде регионов из-за усиления темпов распространения коронавируса введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Отказ от вакцинации может стать основанием для отстранения от работы без сохранения оклада.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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