Главный педиатр-гематолог Минздрава назвал симптомы рака у детей

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Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев, выступая в студии радио «Говорит Москва», рассказал родителям, на что стоит обратить внимание, чтобы не пропустить рак у детей.
По его словам, насторожиться стоит, если ребенок начал уставать быстрее, чем обычно. Синдром хронической усталости - это первый индикатор, первый звоночек, так как у ребенка его не должно быть - он «заряжен на движение, на активную жизнь».
Если малыш устает очень быстро, появляются признаки интоксикации или отмечается бледность кожных покровов, он жалуется на какие-то боли либо у него начинает увеличиваться живот - маме и папе следует его обязательно показать врачу. Также, отметил Румянцев, при развитии рака может появиться хромота - как говорится, ни с того, ни сего.
Ранее главный детский онколог столицы, рассказывая об отличиях детского и взрослого рака, указала на сложность с определением стадии болезни. Тогда, отметила она, доктор учитывает только наличие или отсутствие злокачественного новообразования.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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