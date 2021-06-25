Российский инфекционист объяснил, почему не работает «золотое правило» вакцинации

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Доктор медицинских наук Николай Малышев раскрыл, есть ли риски прохождения иммунизации на пике коронавирусной инфекции. Эксперт пояснил, что в условиях тяжелой эпидемиологической картины, проведение вакцинации является не только оправданным, но и необходимым. Об этом пишет «Российская газета».
Врач-инфекционист Николай Малышев пояснил, что проведения вакцинации проходит по двум стратегиям: плановая иммунизация, называющаяся «золотым стандартом», и экстренная вакцинация по эпидемическим показаниям.
«Безусловно, на фоне обширного распространения вируса мы не можем следовать стратегии золотого стандарта. Это будут крайне низкие темпы охвата, и вирус успеет распространиться быстрее, чем мы выполним план даже на 15%. Именно поэтому оптимальнее применять вакцинацию по эпидемическим показаниям — она характеризуется быстрыми темпами и более широким охватом. Именно ее мы и задействуем сейчас», - рассказал Малышев.
Специалист добавил, что в той эпидемиологической ситуации, которая сейчас наблюдается на территории России, необходимо провести вакцинирование в максимально быстром темпе, чтобы предотвратить широкое распространение агрессивного индийского штамма.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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