Российский врач Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса

Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм
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Врач Олег Яковлев описал отличия «индийского» и «китайского» штаммов коронавируса.
По словам советника ректора медицинского университета РЕАВИЗ по науке, почетного начальника ГБУЗ Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Олега Яковлева, главная опасность индийской разновидности коронавируса заключается в его способности стремительно распространяться. По скорости это в три раза превышает уханьский коронавирус. От этого и бороться с этим возбудителем крайне непросто. Об этом сообщает Тop Day News.
«В случае же с индийским штаммом у лиц любого возраста в первый день пневмония может поразить 15% легочной ткани, а через три дня — уже 80%, поэтому и смертность возрастает», — цитирует издание врача.
Чтобы остановить распространение индийского вируса, эксперт настоятельно рекомендует вакцинацию, ведь только соблюдение обычных мер предосторожности и масочного режима для победы над дельта-штаммом - мало. Риск заболеть сохраняется и после прививки, однако, болезнь в этом случае не будет тяжелой и госпитализации, скорее всего, не потребуется.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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