Уханьский, британский или индийский: как отличить штаммы коронавируса

Сегодня, 21:34

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Уханьский, британский или индийский: как отличить штаммы коронавируса

Новая волна коронавируса в России, по мнению многих экспертов, вызвана новым - индийским штаммом ковида, впервые обнаруженным в Индии прошлой осенью. И 90% заразившихся коронавирусом являются жертвами дельты - индийского варианта. А остальные 10% - уже знакомые разновидности инфекции. 

Все новые разновидности ковида имеют, хоть и незначительные, отличия в симптомах с их предшественником - уханьским вирусом. По словам аллерголога-иммунолога Надежды Логиной, основная разница между британским и уханьским штаммами - потеря обоняния.

Британская разновидность, по ее словам, характеризуется «болью в грудной клетке, кашлем, температурой, першением в горле, нарушением обоняния, восприятия вкуса и затрудненным дыханием».

Уханьский штамм поражает дыхательную и сосудистую системы организма, появляются проблемы и с ЖКТ. Внезапно начавшееся заболевание стремительно развивается, сопровождаясь сильной слабостью и головной болью. А со временем симптомы только нарастают. Причем не всегда проявляются признаки поражения органов дыхания. По словам врача, вирус оседает на самых уязвимых местах.

От британского штамма страдают дети: краснеют и опухают глаза, язык, щеки и ладони почти у 83%. В самых тяжелых случаях поражаются внутренние органы, но это бывает редко. Течение коронавируса у детей отличается: в течение нескольких дней, а то и недель может держаться температура, на теле появляются зудящие высыпания, одышка.

Индийская разновидность - дельта, как объяснил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, заражает молниеносно, при этом одновременно поражая и легкие, и органы ЖКТ. Последнее отличает этот штамм от предыдущих.

«Все это происходит достаточно быстро. Когда такое сочетание, тут сразу человек впадает в тяжелое состояние, а часто погибает», — подчеркнул эксперт.

По мнению директора Всеиндийского института медицинских наук Рандипа Гулерия, заразиться можно, пройдя мимо зараженного человека без маски. Эта мутация «умеет» обходить иммунную защиту.

Чаще всего дельта сразу проявляется желудочным колитом: рвотой, поносом и сильными болями в животе. Он не исчезает в течение нескольких дней, а после к нему подключается воспаление легких. Человеку становится только хуже.

«Люди думают, что у них отравление, начинают лечиться, как от отравления, потом начинаются уже тромбозы и поражаются легкие», — отметил врач.

Самым опасным в дельте является стремительность. Зачастую из-за этого спасти человека невозможно. Поэтому врачи рекомендуют при любых симптомах тут же обратиться за медпомощью к врачу, при более запущенной болезни — вызвать скорую.

Многие эксперты едины во мнении, что отличить штаммы коронавируса друг от друга очень сложно из-за смазанности симптомов.

«Все штаммы коронавируса опасны; насколько тяжело будет протекать инфекция, зависит не только от активности вируса, но и от состояния иммунитета даже в большей стадии, чем от самого пациента», — говорит Логина.

По словам экспертов, пока люди не соблюдают рекомендации властей о вакцинации, не придерживаются эпидемических мер безопасности, коронавирус будет развиваться и мутировать. Все это может вызвать новые штаммы и необратимые последствия.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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