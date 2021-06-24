«Мое тело — мое дело?»: кому нельзя отказаться от вакцинации от коронавируса COVID-19

Юрист Юлия Федотова прокомментировала обязательную вакцинацию.

Она заявила, что принуждение к вакцинации от коронавируса сейчас многие воспринимают как нарушение прав человека и чуть ли не уголовное преступление. Но стоит учитывать, что в некоторых случаях государство может не спрашивать у человека его согласия на вакцинацию.

Согласно действующему в РФ законодательству, граждане РФ могут отказаться от медицинского вмешательства. Тем не менее, в ряде ситуаций желание человека не имеет значения.

Так, согласно ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан», граждане с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, обязаны проходить регулярно обследования, лечиться и заниматься профилактикой заболеваний.

Также в РФ обязан медицинский осмотр для работающих граждан. Без медосмотра не возьмут на многие должности.

«Заболевания, представляющие опасность для окружающих», и «социально значимые заболевания» установлены правительством. Социально значимые — туберкулез, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, гепатиты B, C, ВИЧ, злокачественные новообразования, сахарный диабет, психические расстройства и расстройства поведения, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением», сообщила эксперт.

К представляющим опасность отнесли ВИЧ, гепатиты, вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и вирусные геморрагические лихорадки, гельминтозы, дифтерия, инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, лепра, малярия, педикулез, акариаз и другие инфестации, сап и мелиоидоз, сибирская язва, туберкулез, холера, чума. Также в этот список попала и коронавирусная инфекция.

В России уже введена принудительная госпитализация больных с опасными формами туберкулеза. Также возможна принудительная госпитализация в психиатрический стационар.

ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» предусматривают возможность обязательной вакцинации. Поэтому говорить о «сугубо добровольной» вакцинации неправильно.

При введении обязательной вакцинации для отдельных граждан вряд ли работодатели будут через суд добиваться того, чтобы их сотрудники вакцинировались. Но вот дисциплинарные меры вполне могут применить.

Поэтому говорить о том, что каждый имеет право отказаться от вакцинации в условиях эпидемии коронавируса, будет ошибочно. Действительно, могут не вакцинироваться те, кому нельзя это делать по медицинским противопоказаниям. Но остальным противникам вакцинации от коронавируса стоит быть готовыми к тому, что из-за нежелания вакцинироваться они будут сталкиваться с различными ограничениями.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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