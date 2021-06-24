Коронавирус COVID-19 в России: противопоказаний для вакцинации все меньше

Вчера, 22:54

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Коронавирус COVID-19 в России: противопоказаний для вакцинации все меньше

На фоне выросшей в два раза заболеваемости по коронавирусу, недавно стало известно, что в российском Минздраве решили применить вакцину «Спутник V» для вакцинации беременных. 

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас медики фиксируют максимальный прирост в возрастной группе от 20 до 39 лет. Данные Минздрава говорят о том, что среди вакцинированных россиян заболевших всего 0,5%. Самая надежная защита от заболевания, отмечают эксперты, это вакцины. Сейчас прививаться разрешили и беременным женщинам.

В России уже второй день подряд наблюдаются больше 20 тысяч заболевших, при том, что за неделю - рост числа положительных диагнозов 100%-й. Опять стремительно возрастает нагрузка на врачей, больницы. Глава российского правительства Михаил Мишустин распорядился выделить 25 млрд рублей для помощи каждому заболевшему.

«Не менее 700 тысяч госпитализаций при коронавирусе будет проведено за счет этих средств. Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно по полису ОМС во всех регионах страны», – сообщил Мишустин.

При этом он добавил:

«С учетом положительных результатов доклинических исследований безопасности вакцины, а также накопленных данных по эффективности и безопасности экспертами принято решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «ГамКовидВак» у беременных».  

Со следующей недели обязательной вакцинация от коронавируса отдельных категорий населения станет уже в 8 регионах страны, поскольку на сегодняшний день самым надежным средством остановить заразу является прививка.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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