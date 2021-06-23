Сергей Козлов рассказал всю правду о вакцинации от COVID-19: Идет биологическая война

Сегодня, 19:24

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Сергей Козлов рассказал всю правду о вакцинации от COVID-19: Идет биологическая война

Министр здравоохранения Тверской области Сергей Козлов рассказал о необходимости вакцинации. Как он отметил, на областном оперативном штабе было решено обязать вакцинироваться только тех, кто работает с людьми. По мнению министра, сейчас наблюдается высокий уровень опасности, насчитывается большое количество новых зараженных, поэтому надо либо переводить всех на дистант, либо вакцинировать и работать в обычном режиме. Козлов отмечает, что достоверной информации об опасности прививок против коронавируса нет, как и нет случаев тяжелого течения заболевания после вакцинации. Чиновник упомянул, что в реанимацию попадают 20% непривитых жителей региона.

Козлов также назвал диверсией покупку справок о вакцинации в Интернете. Министр также отметил, что идет биологическая война и та нация победит, которая выдержит пандемию.

От мощной волны заболеваемости спасет только прививочная кампания, подчеркнул Козлов.

Министр привел данные, согласно которым из более 150 тысяч привитых жителей региона 980 заразились, что составило 0,65%. При этом большинство из числа заболевших заболели после первого укола, когда иммунитет еще не был сформирован, или через три-четыре месяца после вакцинации, когда защита уже ослабела, пишет tvernews.ru.

Козлов отметил, что все российские вакцины показали свою эффективность. Он также сказал, что препарат «Спутник V» может разморозиться и в таком случае он останется безопасным, но потеряет эффективность. А для «ЭпиВакКороны» и «Ковивака» не нужен жесткий температурный режим.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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