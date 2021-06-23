Мясников объяснил, почему в РФ вакцинировались «жалкие 10%»

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19
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Российский врач и телеведущий Александр Мясников считает, что причина столь низкого уровня вакцинации, который наблюдается в России - недостаточная информированность людей о препаратах. Много сомневающихся в качестве вакцины - и с ними никто не работает. Зато процветает антипрививочная пропаганда. Причем, нередко с участием самих медиков, передает телеканал ЦарьГрад.
Необходима профессиональная консультация по вопросам вакцинации, полагает доктор Мясников. Он убежден, что необходимо создать единый колл-центр, куда могли бы звонить все сомневающиеся.
Врач в своем Telegram-канале написал, что лично пробовал звонить на существующую горячую линию по вопросам вакцинации, но ему так и не ответили.
«Все соцсети гудят от мириад вопросов, муссируются слухи, полная путаница в показаниях и противопоказаниях, у людей нет ответа на самые элементарные вопросы!», - возмущается доктор Мясников.
А ведь профессиональный совет о вакцинации снял бы многие вопросы, которые накопились. Темпы вакцинации намного улучшились, поскольку, по данным врача, «80% отказников - не оголтелые мракобесы, а просто сомневающиеся люди».
Потому, что с ними никто не работает, в стране и вакцинировались «жалкие 10 процентов».
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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