Мясников объяснил, почему в РФ вакцинировались «жалкие 10%»

Сегодня, 14:34

0

Image 16+
Мясников объяснил, почему в РФ вакцинировались «жалкие 10%»

Российский врач и телеведущий Александр Мясников считает, что причина столь низкого уровня вакцинации, который наблюдается в России - недостаточная информированность людей о препаратах. Много сомневающихся в качестве вакцины - и с ними никто не работает. Зато процветает антипрививочная пропаганда. Причем, нередко с участием самих медиков, передает телеканал ЦарьГрад.

Необходима профессиональная консультация по вопросам вакцинации, полагает доктор Мясников. Он убежден, что необходимо создать единый колл-центр, куда могли бы звонить все сомневающиеся.

Врач в своем Telegram-канале написал, что лично пробовал звонить на существующую горячую линию по вопросам вакцинации, но ему так и не ответили.

«Все соцсети гудят от мириад вопросов, муссируются слухи, полная путаница в показаниях и противопоказаниях, у людей нет ответа на самые элементарные вопросы!», - возмущается доктор Мясников.

А ведь профессиональный совет о вакцинации снял бы многие вопросы, которые накопились. Темпы вакцинации намного улучшились, поскольку, по данным врача, «80% отказников - не оголтелые мракобесы, а просто сомневающиеся люди».

Потому, что с ними никто не работает, в стране и вакцинировались «жалкие 10 процентов».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Мясников объяснил, почему в РФ вакцинировались «жалкие 10%»

Сегодня, 14:34

В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна ковида-19

Сегодня, 07:29

Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

Вчера, 22:59

Желающих вакцинироваться от коронавируса COVID-19 призвали не делать тест на антитела до и после прививки

Вчера, 21:39

Иммунолог рассказал, что будет, если заболел между прививками от коронавируса

Вчера, 13:59

Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

Вчера, 09:49

Эпидемиолог Шунков объяснил, зачем нужна ревакцинация от гриппа, ОРВИ и коронавируса COVID-19

Вчера, 06:59

HNS: ревакцинация от коронавируса COVID-19 может потребоваться в течение ближайших 10 лет

Вчера, 00:39

Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

23-06-2021, 22:29

Елена Малышева назвала все причины для легального отказа от вакцинации от коронавируса COVID-19

23-06-2021, 18:59

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о «срастании» коронавируса с обществом

23-06-2021, 16:59

Доктор Румянцев призвал привиться даже переболевших коронавирусом COVID-19

23-06-2021, 15:04

Врач предупредил, что COVID-19, в отличие от вакцинации, может усугублять течение беременности

23-06-2021, 13:34

Эксперты рассказали об эффективности российских вакцин от COVID-19

23-06-2021, 07:54

Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

22-06-2021, 23:34

Москвичам рассказали о заболеваниях, при которых необходимо привиться от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 22:44

Начальник Госпиталя для ветеранов войн развеял мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 20:04

Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

22-06-2021, 16:49

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 16:49

Бьет больнее: чем опасен индийский дельта-штамм

22-06-2021, 10:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

22-06-2021, 16:49

0

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о необходимости пройти процедуру вакцинирования даже тем гражданам, которые уже...

Подробнее
Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

Вчера, 22:59

0

Группы людей, которые особо уязвимы перед индийским дельта-штаммом коронавируса назвала врач-инфекционист ПСПбГМУ им....

Подробнее
Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

22-06-2021, 16:49

0

Каждая из 3 отечественных вакцин, которые эксплуатируются на территории России, имеют свои отличия в противопоказаниях...

Подробнее
Эксперты рассказали об эффективности российских вакцин от COVID-19

Эксперты рассказали об эффективности российских вакцин от COVID-19

23-06-2021, 07:54

0

Россия борется с третьей волной коронавируса. Власти призывают граждан вакцинироваться в срочном порядке, так как...

Подробнее
Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

Политолог Кедми предложил действенный ответ на провокацию британского эсминца

Вчера, 19:34

0

Израильский политолог Яков Кедми предложил дать такой ответ на заход британского эсминца HMS Defender в российские...

Подробнее
Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

23-06-2021, 22:29

0

Российский телеведущий и доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале дал ответы на 7 самых волнующих для россиян...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

Вчера, 09:49

0

О том, сколько россиян может заболеть COVID-19 после вакцинации от коронавируса, рассказали эксперты. Эксперты...

Подробнее
Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

Роспотребнадзор объяснил, когда без прививки от коронавируса COVID могут отстранить от работы

23-06-2021, 14:49

0

О том, кому грозит увольнение из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, рассказала начальник отдела...

Подробнее
Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

22-06-2021, 23:34

0

Глава Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, какие заболевания относятся к противопоказаниям...

Подробнее
Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

Ученый Власов раскритиковал отказ россиян от вакцинации против коронавируса COVID-19

22-06-2021, 21:59

0

Несмотря на сомнения в используемых препаратах, нежелание российских людей осуществлять вакцинирование от...

Подробнее