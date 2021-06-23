В полностью вакцинированном Израиле началась новая волна ковида-19

Несмотря на высокий уровень вакцинации, в Израиле начинается новая волна коронавируса.

В Израиле для вакцинации применяются препараты Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson. Ими привито около 60% населения. Все, кто вакцинировался, получил так называемые «ковидные паспорта». В страну пускают только из «зеленых» с точки зрения эпидемиологической опасности стран.

Тем не менее, в Израиле снова начало увеличиваться количество зараженных коронавирусом. Накануне сообщалось о 82 случаев коронавируса.

В чем причина роста, сказать эксперты не берутся. Возможно это связано с тем, что коронавирус завозят лица с двойным гражданством, которые, имея паспорт Израиля, могут въезжать в страну даже из «красных» стран.

Причиной также может быть снятие ограничений. Завершение локдауна расслабило людей, из-за чего они перестали соблюдать меры предосторожности, тем самым повысив риски заражения.

Погаваривают эксперты и о неэффективности западных вакцин, которые применяются в Израиле.

Стоит отметить, что в Израиле коронавирусом начали часто болеть дети. Поэтому в стране готовятся начать массовую вакцинацию детей в возрасте от 12 до 16 лет.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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