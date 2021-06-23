Врач-инфекционист Станевич рассказала, кого и как поражает индийский штамм

Группы людей, которые особо уязвимы перед индийским дельта-штаммом коронавируса назвала врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова Оксана Станевич. Врач отметила, что данная мутация характерна особо агрессивным воздействием на организм, и значительно расширяет круг лиц, входящих в группу риска. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Петербургский инфекционист Оксана Станкевич указала, что индийский штамм провоцирует тяжелое течение инфекции больше, чем любая другая мутация коронавируса, существующая в мире.

«Его отличительная черта — поражение уязвимых групп населения, включая детей и молодежь. Дельта-штамм провоцирует обширную пневмонию и системную инфекцию — ее характерным свойством является цитокиновый шторм, - сообщила врач.

Оксана Станкевич подчеркнула, что возрастное население мировых стран было подвержено вакцинации в первую очередь — с момента появления уханьского вируса в 2019 году.

«Соответственно, индийский вирус начинает действовать в более молодых организмах, которые не защищены вакциной и являются крайне уязвимыми», - добавила Станкевич.

При этом инфекционист отметила, что если человек ранее уже переболел коронавирусом, он может перенести индийскую «версию» в более легкой форме, поскольку имеет иммунный ответ — однако это не актуально для некоторых категорий людей их группы риска. К таким гражданам, которые особо уязвимы перед индийским дельта-штаммом, врач причислила людей с прогрессирующей онкологией, сахарным диабетом, первичным иммунодефицитом и некоторыми хроническими недугами.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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