Желающих вакцинироваться от коронавируса COVID-19 призвали не делать тест на антитела до и после прививки

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19
Специалисты Роспотребнадзора сообщили о необходимости пройти процедуру вакцинирования даже тем гражданам, которые уже...Подробнее
Ученые опровергли необходимость прохождения теста на антитела до и после процедуры вакцинирования — согласно заявлению экспертов Центра по контролю и профилактике США, данные тестов при этих условиях могут быть неинформативными и некорректными. Об этом пишет «РБК».
Американские специалисты напомнили, что фактический срок сохранения иммунного ответа своей эффективности после прохождения вакцинации до сих пор не определен — исследования пока не показали точно, сколько выработанные антитела могут обеспечивать защиту от коронавируса.
«Даже если тест на антитела до или после вакцинации будет положительный, это вовсе может не означать, что пациент уже имеет какой-то иммунный ответ. Также это совсем не меняет вероятности, что пациент может заразиться сразу после прохождения цикла иммунизации», - прокомментировал исполнительный директор Института глобального здравоохранения Роб Мерфи.
Эксперт также отметил, что некоторые коммерческие тесты могут и вовсе не показать наличие антител даже после вакцинации — поэтому иногда привитые граждане ошибочно думают, что у них так и не был выработан иммунный ответ.
«Тест всего лишь позволяет узнать, болел ли человек коронавирусом и каким было воздействие SARS-CoV-2 на его организм в случае инфицирования. Однако мы призываем граждан вакцинироваться вне зависимости от того, какой результат показал тест на антитела», - сообщили в Центре по контролю и профилактике США.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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