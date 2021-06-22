Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

О том, сколько россиян может заболеть COVID-19 после вакцинации от коронавируса, рассказали эксперты.

Эксперты объяснили, что прививка от коронавируса не дает 100%-ю гарантию того, что человек не заболеет, передает PRIMPRESS . Главная задача вакцинации – защитить от тяжелого течения болезни и от летального исхода.

В ходе исследования, которое провели НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России в сотрудничестве с Институтом междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете при поддержке АО «Полиметалл», показало, что у абсолютного большинства россиян, привитых «Спутником V», эффективно вырабатываются антитела к коронавирусной инфекции.

Эффективность этой вакцины достигает 92-94% случаев. А это означает, что около 6% могут все же заразиться коронавирусом и будут госпитализированы.

Ученые продолжают исследования в данном направлении. В частности, будут изучаться данные о зараженных в Санкт-Петербурге. Предварительно там 50 тыс. зараженных среди вакцинированных будет к осени, что доказывает эффективность вакцины на уровне более 90%.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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