Минздрав раскрыл, сколько на самом деле привитых среди заболевших коронавирусом COVID-19

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19
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О том, сколько россиян может заболеть COVID-19 после вакцинации от коронавируса, рассказали эксперты.
Эксперты объяснили, что прививка от коронавируса не дает 100%-ю гарантию того, что человек не заболеет, передает PRIMPRESS. Главная задача вакцинации – защитить от тяжелого течения болезни и от летального исхода.
В ходе исследования, которое провели НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава России в сотрудничестве с Институтом междисциплинарных медицинских исследований при Европейском университете при поддержке АО «Полиметалл», показало, что у абсолютного большинства россиян, привитых «Спутником V», эффективно вырабатываются антитела к коронавирусной инфекции.
Эффективность этой вакцины достигает 92-94% случаев. А это означает, что около 6% могут все же заразиться коронавирусом и будут госпитализированы.
Ученые продолжают исследования в данном направлении. В частности, будут изучаться данные о зараженных в Санкт-Петербурге. Предварительно там 50 тыс. зараженных среди вакцинированных будет к осени, что доказывает эффективность вакцины на уровне более 90%.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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