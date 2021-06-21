Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

Сегодня, 22:29

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Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

Российский телеведущий и доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале дал ответы на 7 самых волнующих для россиян вопросов касательно вакцинации от коронавируса. Более всего людей интересует, необходимо ли сдавать тест на антитела перед прививкой, вакцинироваться ли переболевшим, и какой вакцине стоит отдать предпочтение. 

На вопрос о том, нужно ли проверять уровень антител перед вакцинацией, Мясников ответил решительное нет. Если же человек все же сдал соответствующий тест и оказалось, что иммунитет к коронавирусу есть, желательно все же сделать прививку. Сегодня антитела может и защитят, но осенью ожидается новая волна. Там уж точно придется ревакцинироваться.

Также доктор призвал вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом.

«А людям с хроническими заболеваниями абсолютно точно нельзя медлить, ведь они находятся в группе наивысшего риска», - подчеркнул Мясников.

Специалист убежден, что людям с аллергиями вакцина не противопоказана. Конечно, прививаться следует при условии, если они находятся в группе риска. Кроме того, важно соблюдать все правила вакцинации людей с аллергией.

При этом Мясников отметил, что не отдает предпочтение какой-то определенной вакцине. Он посоветовался прививаться любой доступной.

По словам медика, беременные и кормящие женщины тоже могут привиться. Однако для этого нужно дождаться официального разрешения, которого вскоре обещает добиться.

На вопрос о том, какой из действующих препаратов сможет уберечь организм от новых мутаций коронавируса, Мясников не выделил какой-то определенной вакцины, отметив, что все существующие способны покрыть известные ныне штаммы.

В заключении доктор напомнил, что ни одна вакцина в мире не способна уберечь от болезни на 100%. В случае с коронавирусом, прививка защитит человека от тяжелого протекания заболевания и от летального исхода в случае осложнений.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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