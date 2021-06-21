Доктор Мясников ответил на 7 вопросов о вакцинации, пугающих россиян

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года
Возможность дефолта Сбербанка обсуждали на совещании в центральном офисе уральского подразделения кредитного...Подробнее
Российский телеведущий и доктор Александр Мясников в своем Telegram-канале дал ответы на 7 самых волнующих для россиян вопросов касательно вакцинации от коронавируса. Более всего людей интересует, необходимо ли сдавать тест на антитела перед прививкой, вакцинироваться ли переболевшим, и какой вакцине стоит отдать предпочтение.
На вопрос о том, нужно ли проверять уровень антител перед вакцинацией, Мясников ответил решительное нет. Если же человек все же сдал соответствующий тест и оказалось, что иммунитет к коронавирусу есть, желательно все же сделать прививку. Сегодня антитела может и защитят, но осенью ожидается новая волна. Там уж точно придется ревакцинироваться.
Также доктор призвал вакцинироваться тем, кто уже переболел коронавирусом.
«А людям с хроническими заболеваниями абсолютно точно нельзя медлить, ведь они находятся в группе наивысшего риска», - подчеркнул Мясников.
Специалист убежден, что людям с аллергиями вакцина не противопоказана. Конечно, прививаться следует при условии, если они находятся в группе риска. Кроме того, важно соблюдать все правила вакцинации людей с аллергией.
При этом Мясников отметил, что не отдает предпочтение какой-то определенной вакцине. Он посоветовался прививаться любой доступной.
По словам медика, беременные и кормящие женщины тоже могут привиться. Однако для этого нужно дождаться официального разрешения, которого вскоре обещает добиться.
На вопрос о том, какой из действующих препаратов сможет уберечь организм от новых мутаций коронавируса, Мясников не выделил какой-то определенной вакцины, отметив, что все существующие способны покрыть известные ныне штаммы.
В заключении доктор напомнил, что ни одна вакцина в мире не способна уберечь от болезни на 100%. В случае с коронавирусом, прививка защитит человека от тяжелого протекания заболевания и от летального исхода в случае осложнений.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Возможность дефолта Сбербанка обсуждали на совещании в центральном офисе уральского подразделения кредитного...Подробнее
После введения рядом регионов нормы о вакцинации определенных категорий населения встал вопрос о том, кто может...Подробнее
Специалисты Роспотребнадзора сообщили о необходимости пройти процедуру вакцинирования даже тем гражданам, которые уже...Подробнее
Каждая из 3 отечественных вакцин, которые эксплуатируются на территории России, имеют свои отличия в противопоказаниях...Подробнее
Случаи заражения индийским штаммом коронавируса зафиксированы уже и в России. Подхватить эту мутацию могут в том числе...Подробнее
Корреспондент издания E1.RU Ксения Маринина провела огромное исследование, пообщавшись с тремя тысячами жителей...Подробнее
Увеличение случаев заражаемости коронавирусом в Москве спровоцировало массовое обращение граждан в пункты вакцинации....Подробнее
В России с конца мая - начала июня зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, в связи с чем власти страны пошли...Подробнее
Авторы американского издания USA Today сообщили о том, что вакцина от коронавируса AstraZeneca, разработанная...Подробнее
Лоч-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, почему пациенты после COVID-19 могут...Подробнее
Комментировать