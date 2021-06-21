Елена Малышева назвала все причины для легального отказа от вакцинации от коронавируса COVID-19

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Врач-кардиолог, педагог, профессор и телеведущая Елена Малышева назвала основания для получения официального медотвода для вакцинации от коронавируса. Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале указала, что в случае наличия у человека противопоказаний, перечисленных в перечне к препарату, он может легально отказаться от иммунизации даже на фоне принудительной вакцинации.
«Противопоказаниями, которые откладывают на некоторый срок процедуру вакцинирования, являются беременность и кормление грудью. Однако в этом случае женщина должна себя обеспечить коконом из вакцинированных – то есть ее ближайшее окружение должно пройти процедуру вакцинирования, чтобы обезопасить будущую мамочку от заражения», - сообщила Малышева.
Также профессор высказалась в адрес несовершеннолетних — лицам младше 18 лет также не рекомендовано делать прививку от коронавируса.
«Заразность заболевших среди несовершеннолетних также ниже, чем у взрослых и пожилых людей. Однако в ближайшее время это условие может быть пересмотрено, так как индийский штамм проявляет агрессию чаще всего именно против молодых людей», - добавила специалист.
Елена Малышева особо акцентировала, что люди 65+, лица с хроническими заболеваниями и онкологией должны как можно скорее позаботиться о снижении рисков заразиться коронавирусом, и пройти процедуру вакцинирования.
«Безусловно, в острой фазе хронического заболевания или ремиссии прививку делать нельзя. Но так как указанные лица находятся в группе особого риска, им необходимо при любой возможности пройти иммунизацию», - добавила Малышева.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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