Елена Малышева назвала все причины для легального отказа от вакцинации от коронавируса COVID-19

Врач-кардиолог, педагог, профессор и телеведущая Елена Малышева назвала основания для получения официального медотвода для вакцинации от коронавируса. Ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале указала, что в случае наличия у человека противопоказаний, перечисленных в перечне к препарату, он может легально отказаться от иммунизации даже на фоне принудительной вакцинации.

«Противопоказаниями, которые откладывают на некоторый срок процедуру вакцинирования, являются беременность и кормление грудью. Однако в этом случае женщина должна себя обеспечить коконом из вакцинированных – то есть ее ближайшее окружение должно пройти процедуру вакцинирования, чтобы обезопасить будущую мамочку от заражения», - сообщила Малышева.

Также профессор высказалась в адрес несовершеннолетних — лицам младше 18 лет также не рекомендовано делать прививку от коронавируса.

«Заразность заболевших среди несовершеннолетних также ниже, чем у взрослых и пожилых людей. Однако в ближайшее время это условие может быть пересмотрено, так как индийский штамм проявляет агрессию чаще всего именно против молодых людей», - добавила специалист.

Елена Малышева особо акцентировала, что люди 65+, лица с хроническими заболеваниями и онкологией должны как можно скорее позаботиться о снижении рисков заразиться коронавирусом, и пройти процедуру вакцинирования.

«Безусловно, в острой фазе хронического заболевания или ремиссии прививку делать нельзя. Но так как указанные лица находятся в группе особого риска, им необходимо при любой возможности пройти иммунизацию», - добавила Малышева.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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