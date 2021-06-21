Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о «срастании» коронавируса с обществом

Сегодня, 16:59

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Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о «срастании» коронавируса с обществом

Российский вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал дальнейшее развитие эпидемии коронавируса, а также предположил, что в будущем вирус должен «срастись» с человечеством. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Рано или поздно он обязательно срастется с людьми. Имеется в виду, что вирус останется. Нам останется постоянно следить за ним и принимать в отношении него меры. Есть надежда, что через несколько лет коронавирус станет более мягким», - считает специалист.

Сколько точно нужно ждать ослабления вируса, пока неизвестно. Об этих изменениях скажет снижение смертности от коронавируса до 0,1%. Но пока для борьбы с ним следует принимать жесткие меры.

«Это не значит, что такая ситуация, как сегодня, когда все носят маски и не общаются друг с другом, останется на много лет. Думаю, что через пару лет мы уже привыкнем к коронавирусу. Но бороться с ним придется долго. Лет 10, а то и больше», - подчеркнул Альтштейн.

Как отметил эпидемиолог Эдуард Шунков, семейство коронавирусов обитает в человеческих организмах много лет и сходит в группу ОРВИ. Однако иммунитет, вырабатываемый для этой инфекции, никогда не сохранялся на долгое время.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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