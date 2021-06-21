Доктор Румянцев призвал привиться даже переболевших коронавирусом COVID-19

Сегодня, 15:04

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Доктор Румянцев призвал привиться даже переболевших коронавирусом COVID-19

О необходимости вакцинироваться даже после COVID-19 заявил глава Центра имени Рогачева Александр Румянцев. Он подчеркнул, что на данный момент вакцинация является самой лучшей защитой от коронавируса, передает АиФ.

Вакцинация особо необходима на данный момент, уверен Румянцев. Он напомнил, что по миру активно распространяется новый индийский штамм, который оказался более заразным и более опасным, чем предыдущие варианты.

Несмотря на то, что вакцинация не дает 100%-й гарантии защиты от заражения, тем не менее, доказано, что после вакцинации риск осложнений при COVID-19 меньше, чем у тех, кто не вакцинировался.

Напомнил эксперт и о том, что в РФ не вакцинируют беременных женщин и кормящих матерей, детей до 18-лет, а также лиц с острой аллергией на компоненты вакцины. Также временно придется отложить вакцинацию тем, кто переносит острое заболевание, либо в момент обострения хронической болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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