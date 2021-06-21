Доктор Румянцев призвал привиться даже переболевших коронавирусом COVID-19

О необходимости вакцинироваться даже после COVID-19 заявил глава Центра имени Рогачева Александр Румянцев. Он подчеркнул, что на данный момент вакцинация является самой лучшей защитой от коронавируса, передает АиФ .

Вакцинация особо необходима на данный момент, уверен Румянцев. Он напомнил, что по миру активно распространяется новый индийский штамм, который оказался более заразным и более опасным, чем предыдущие варианты.

Несмотря на то, что вакцинация не дает 100%-й гарантии защиты от заражения, тем не менее, доказано, что после вакцинации риск осложнений при COVID-19 меньше, чем у тех, кто не вакцинировался.

Напомнил эксперт и о том, что в РФ не вакцинируют беременных женщин и кормящих матерей, детей до 18-лет, а также лиц с острой аллергией на компоненты вакцины. Также временно придется отложить вакцинацию тем, кто переносит острое заболевание, либо в момент обострения хронической болезни.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700