Врач предупредил, что COVID-19, в отличие от вакцинации, может усугублять течение беременности

Главный врач Петербургского государственного центра планирования семьи и репродукции Александр Балдин порекомендовал беременным женщинам вакцинироваться, как только такая возможность появится. Власти вакцинацию жительниц страны, которые находятся в интересном положении, планируют разрешить в самое ближайшее время.

По словам Балдина, вакцинация намного безопаснее, чем если женщина в ожидании ребенка заразится коронавирусом, пишет «Петербургский дневник» .

Врач отметил, что в России статистики по вакцинации беременных пока нет, но медики уже активно изучают вопрос и могут сделать определенные выводы. К их мнению стоило бы прислушаться.

«На минувшей неделе на Международном конгрессе акушеров-гинекологов выступила главный гинеколог Минздрава РФ Лейла Адамян. Она указала, что есть много вакцинированных, которые сделали прививку, даже не подозревая о беременности, и результаты наблюдений показали, что ничего страшного в этом нет, — поведал Александр Балдин.

Он добавил, что каждая беременная женщина вправе самостоятельно решать, вакцинироваться или нет, но к рекомендациям опытных гинекологов стоило бы прислушаться. Ибо в срок до 12 недель, когда закладываются все органы и системы, беременные особенно подвержены различным рискам, COVID-19 способен их усугублять.

«Беременность — это само по себе физиологически иммунодефицитное состояние, а когда ещё добавляется вирусная инфекция на фоне иммуносупрессии, она может более агрессивно действовать», — растолковал Балдин.

По его информации, беременные нередко умирают от коронавируса. В Северной столице за минувший год умерли от ковида более 10 женщин, которые ждали ребенка.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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