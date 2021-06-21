Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

Вчера, 23:34

0

Image 16+
Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

Глава Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, какие заболевания относятся к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Невские Новости».

По словам специалиста, прививаться нельзя и при конъюнктивите или крапивнице, однако лишь в тех случаях, когда заболевания находятся в острой фазе. Это касается и других недугов. Спустя 2 недели после острой фазы вакцинация разрешена.

Гинцбург подчеркнул, что людям с заболеваниями сердца и диабетом необходимо прививаться в первую очередь, так как они находятся в группе риска.

«Если они заболеют коронавирусом, то окажутся в первой группе риска. Не нужно даже идти к кардиологу. Сразу вакцинироваться», - заявил эпидемиолог.

Подобные рекомендации относятся и к людям с гепатитом С и бронхиальной астмой. Также эксперт посоветовал вакцинироваться гражданам с онкологией в ремиссии. Рак не является противопоказанием для прививки.

«Если пациент с онкологией проходит химиотерапию в виде цитостатиков, вакцинация ничего плохого ему не сделает, но при этом не принесет эффекта, которого мы хотим достигнуть – образования антител», - объяснил Гинцбург.

Жители России имеют возможность вакцинироваться в любом регионе страны. В 11 областях ранее была объявлена обязательная вакцинация для отдельных групп людей. Речь идет о работниках в сфере услуг.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

Вчера, 23:34

Москвичам рассказали о заболеваниях, при которых необходимо привиться от коронавируса COVID-19

Вчера, 22:44

Начальник Госпиталя для ветеранов войн развеял мифы о вакцинации от коронавируса COVID-19

Вчера, 20:04

Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

Вчера, 16:49

Роспотребнадзор ответил на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса COVID-19

Вчера, 16:49

Бьет больнее: чем опасен индийский дельта-штамм

Вчера, 10:14

Мутация коронавируса в третью волну: чем опасен индийский дельта-штамм COVID-19

Вчера, 09:24

В Роспотребнадзоре рассказали, кому прививка от ковида запрещена

21-06-2021, 18:34

Шведские ученые сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19

21-06-2021, 12:29

Врач-оториноларинголог Зайцев объяснил запах гнили у переболевших COVID-19

21-06-2021, 12:04

Врач раскрыла опасность приема повышающих иммунитет препаратов

21-06-2021, 11:59

Британские медики назвали основной признак COVID-19 коронавируса у вакцинированных людей

21-06-2021, 08:44

Главный терапевт РФ объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

21-06-2021, 05:29

В Москве массово выстраиваются очереди за антителами

20-06-2021, 22:09

Главный гинеколог Минздрава: у вакцинированных женщин дети рождаются с антителами к COVID-19

20-06-2021, 21:49

Секрет долголетия: 5 простых способов продлить жизнь на десять лет

20-06-2021, 20:14

Обязательная вакцинация от коронавируса COVID-19: можно ли отказаться от прививки

20-06-2021, 18:14

«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

20-06-2021, 16:49

Стало известно, чем опасен индийский дельта-штамм коронавируса

20-06-2021, 12:29

Дельта-штамм коронавируса SARS-CoV-2 оказался опаснее для молодых и обеспеченных групп населения

20-06-2021, 11:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

Сбербанк готовится к дефолту уже осенью 2021 года

Вчера, 12:49

0

Возможность дефолта Сбербанка обсуждали на совещании в центральном офисе уральского подразделения кредитного...

Подробнее
Главный терапевт РФ объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Главный терапевт РФ объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

21-06-2021, 05:29

0

После введения рядом регионов нормы о вакцинации определенных категорий населения встал вопрос о том, кто может...

Подробнее
В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО

20-06-2021, 09:14

0

В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО. Об этом сообщает...

Подробнее
«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак»: какую вакцину выбрать, чтобы привиться?

20-06-2021, 16:49

0

В России на текущий момент имеются четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»),...

Подробнее
Назван симптом ковида, который наблюдается только у привитых

Назван симптом ковида, который наблюдается только у привитых

20-06-2021, 10:44

0

Ученые сообщили о характерном симптоме коронавируса, который проявляется только у вакцинированных граждан. Специалисты...

Подробнее
Британские медики назвали основной признак COVID-19 коронавируса у вакцинированных людей

Британские медики назвали основной признак COVID-19 коронавируса у вакцинированных людей

21-06-2021, 08:44

0

Случаи заражения индийским штаммом коронавируса зафиксированы уже и в России. Подхватить эту мутацию могут в том числе...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

В Турции продлевают туристический сезон: министр объявил дату

20-06-2021, 20:04

0

Как заявил сразу после сообщения о возобновлении авиасообщения с Россией министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой,...

Подробнее
Обязательная вакцинация от коронавируса COVID-19: можно ли отказаться от прививки

Обязательная вакцинация от коронавируса COVID-19: можно ли отказаться от прививки

20-06-2021, 18:14

0

Российским законодательством не предусмотрена обязательная вакцинация от коронавируса, поэтому от нее можно отказаться,...

Подробнее
Глава Коми Уйба назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

Глава Коми Уйба назвал причины своего заражения COVID-19 после вакцинации

20-06-2021, 14:24

0

Глава Коми Владимир Уйба объяснил причины своего инфицирования COVID-19 после вакцинации. Ранее он был госпитализирован...

Подробнее
СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

СМИ выяснили, почему россияне боятся прививаться от коронавируса

21-06-2021, 09:24

0

Корреспондент издания E1.RU Ксения Маринина провела огромное исследование, пообщавшись с тремя тысячами жителей...

Подробнее