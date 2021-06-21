Гинцбург рассказал о противопоказаниях для вакцинации «Спутником V» от COVID-19

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Глава Научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, какие заболевания относятся к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Невские Новости».
По словам специалиста, прививаться нельзя и при конъюнктивите или крапивнице, однако лишь в тех случаях, когда заболевания находятся в острой фазе. Это касается и других недугов. Спустя 2 недели после острой фазы вакцинация разрешена.
Гинцбург подчеркнул, что людям с заболеваниями сердца и диабетом необходимо прививаться в первую очередь, так как они находятся в группе риска.
«Если они заболеют коронавирусом, то окажутся в первой группе риска. Не нужно даже идти к кардиологу. Сразу вакцинироваться», - заявил эпидемиолог.
Подобные рекомендации относятся и к людям с гепатитом С и бронхиальной астмой. Также эксперт посоветовал вакцинироваться гражданам с онкологией в ремиссии. Рак не является противопоказанием для прививки.
«Если пациент с онкологией проходит химиотерапию в виде цитостатиков, вакцинация ничего плохого ему не сделает, но при этом не принесет эффекта, которого мы хотим достигнуть – образования антител», - объяснил Гинцбург.
Жители России имеют возможность вакцинироваться в любом регионе страны. В 11 областях ранее была объявлена обязательная вакцинация для отдельных групп людей. Речь идет о работниках в сфере услуг.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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