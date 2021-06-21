Эксперты рассказали об эффективности российских вакцин от COVID-19

Россия борется с третьей волной коронавируса. Власти призывают граждан вакцинироваться в срочном порядке, так как только таким способом инфекция может быть побеждена. Эксперты рассказали все, что известно о действующих препаратах от коронавируса на территории РФ.

Российские разработчики успели создать 4 вакцины от коронавируса. Над созданием «Спутник V» и «Спутник Лайт» работали специалисты Научного центра имени Гамалеи. «ЭпиВакКорону» разработали в Научном центре «Вектор», а «КовиВак» - в Научном центре имени Чумакова.

«Спутник V» - это векторная вакцина, основанная на аденовирусе человека. Вектор здесь играет роль «курьера». В него встраивается ген, кодирующий S-белок коронавируса. Элемент безопасен для человека, но благодаря ему организм начинает вырабатывать антитела.

Препарат состоит из двух компонентов. Промежуток между введением первого и второго составляет 21 день. Вакцинироваться им могут люди от 18 до 60 лет. Эффективность – 91%. Предположительно, иммунный ответ к вирусу сохранится в организме в течение двух лет.

К противопоказаниям относят гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелую аллергию, обострение хронических заболеваний и острые заболевания. Также прививаться нельзя беременным и кормящим грудью женщинам.

Побочные действия: повышение температуры, слабость, озноб, боль в мышцах и суставах. Иногда вакцинация сопровождается тошнотой, потерей аппетита и диареей.

«Спутник Лайт» - это однокомпонентная вакцина, которая по своей сути является первым компонентом «Спутника V». Все противопоказания и побочные действия предыдущего препарата полностью относятся и к «Спутнику Лайт».

Эксперты полагают, что данная вакцина прекрасно подойдет для ревакцинации. Однако альтернативой более сильным препаратам она стать не сможет.

«ЭпиВакКорона» создана на основе пептидных антигенов. Пептиды представляют собой искусственно синтезированные фрагменты вирусных белков. Вакцина состоит из двух компонентов. Промежуток между введением первого и второго составляет 2-3 недели.

Прививаться препаратом «ЭпиВакКорона» можно после 18 лет. Эффективность вакцины – 100%. О продолжительности ее действия пока неизвестно.

К противопоказаниям относятся тяжелая аллергия, острые заболевания, онкология, первичный иммунодефицит, обострение хронических заболеваний. Вакцинация запрещена беременным и кормящим грудью женщинам.

Побочные действия: повышение температуры и боль на месте укола.

Вакцина «КовиВак» содержит в себе целый вирус, однако он деактивирован. Эксперты считают, что препарат будет эффективен против всех мутаций коронавируса. Для более точных данных необходимы дополнительные исследования.

«КовиВак» состоит из двух компонентов. Промежуток между их введением составляет 14 дней. В ряде случаев может потребоваться третья доза.

Прививаться вакциной можно от 18 лет. Эффективность – 90%.

К противопоказаниям относятся тяжелая аллергия, острые заболевания, обострение хронических заболеваний. Вакцинация запрещена беременным и кормящим женщинам.

Побочные действия: боль на месте укола, повышенная температура, головная боль.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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