Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

Сегодня, 16:49

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Российские вакцины от коронавируса имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности

Каждая из 3 отечественных вакцин, которые эксплуатируются на территории России, имеют свои отличия в противопоказаниях и эффективности. Наиболее распространенной и эффективной российской вакциной признан «Спутник V», который по результатам анализа привившихся граждан, продемонстрировал эффективность в 97,6%.

Тип вакцины «Спутник V» определен как генно-инженерная векторная — в ее состав входят 2 живых штамма аденовирусов человека, которые не имеют возможности размножаться в организме. Препарат является двухкомпонентным, и требует 2 инъекций с разницей в 21 день. Сформированные антитела имеют самую высокую заявленную эффективность — до 2 лет. Противопоказания для применения данного препарата актуальны для беременных и кормящих грудью женщин, лиц младше 18 лет, людей с чувствительностью к отдельным компонентам вакцины, хроническими заболеваниями, тяжелыми приступами аллергии. Самыми распространенными побочными эффектами вакцины являются симптомы ОРВИ, боли в мышцах и месте укола, общая слабость и расстройство желудка.

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина против коронавируса. Разработана научным центром «Вектор» и является полностью синтезированным препаратом, который не имеет в составе живого вируса. Как и «Спутник V» включает два компонента, которые нужно привить с интервалом 2-3 недели — при этом заявленная эффективность составляет 100%. Максимальный срок действия иммунного ответа — 9-12 месяцев, после чего потребуется ревакцинация. Для людей 65+ рекомендовано троекратное введение препарата, чтобы выработать крепкий иммунный ответ у ослабленного организма.

Препарат противопоказан людям со сверхчувствительностью к компонентам, аллергикам с тяжёлыми приступами, людям с иммунодефицитом и онкологией. Также им нельзя прививать беременных и кормящих грудью женщин, и лиц до 18 лет. Основными побочными эффектами являются повышенная температура и боль в мышцах и месте укола.

«КовиВак» является 3 российской вакциной от коронавируса, которая еще проходит 3 стадию клинических испытаний. Является цельновирионной, то есть в основе имеет деактивированный коронавирус — он не имеет возможности размножаться в организме. Заявленная эффективность 90% — еще не подтверждена испытаниями. Вакцина противопоказана людям, у которых другие вакцины вызывали тяжёлые аллергические реакции, беременным и кормящим грудью женщинам, а также лицам младше 18 и старше 60 лет. Заявлено, что среди побочных эффектов чаще всего встречается повышенная температура, слабость и потеря аппетита, а также боль в месте укола — более серьезных побочных реакций, на данном этапе испытаний, выявлено не было.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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