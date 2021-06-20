Бьет больнее: чем опасен индийский дельта-штамм

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Заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера по научной работе, вирусолог Владимир Дедков рассказал об опасности индийского дельта-штамма коронавируса.
По его словам, в Петербурге эта модификация была выявлена еще в апреле текущего года, поэтому не стоит считать штамм виновником всплеска заболеваемости, который наблюдается сейчас. Вирусолог склонен считать, что росту способствует туристический сезон, а также расслабленность людей, которые начали забывать либо игнорировать меры, позабыв о масках, перчатках, антисептиках.
«Тем не менее, недооценивать индийский штамм тоже не стоит. Существуют зарубежные исследования — в частности, британские — в которых говорится, что он способен вызывать более выраженное течение болезни: то есть, более тяжелые формы лихорадки и пневмонии», - заявил Дедков в беседе с корреспондентом «Комсомольская правда. Санкт-Петербург».
Эксперт призвал не вестись на заявления о том, что при заражении индийским дельта-штаммом возникают специфические симптомы.
Клиническая картина при COVID-19 и до варианта дельта была достаточно индивидуальной и у каждого зараженного по разному проявлялась.
Единственным более или менее общим симптомом можно считать боль в горле.
Собеседник газеты указал на важность вакцинации. Вирусолог говорит, что существующие вакцины полностью справляются со своей основной задачей. Они эффективны и против новых вариантов ковида, поскольку если даже заражения избежать не удастся, коронавирус будет протекать в легкой форме. Риск умереть от заболевания и от его осложнений практически отсутствует.
«Когда-нибудь существующие вакцины перестанут работать, и их придется модифицировать, это нормально. Сейчас же в наших общих интересах максимально отдалить этот момент. А для этого надо вакцинироваться, чтобы образовалась достаточная иммунная прослойка и передача вируса свелась бы к минимуму, или совсем бы сошла на нет», - пояснил он.
В противном случае, говорит Дедков, борьбу с коронавирусом придется начать вести заново.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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