Мутация коронавируса в третью волну: чем опасен индийский дельта-штамм COVID-19

Об опасности новых мутаций коронавируса предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.

Уже сейчас по всему миру активно распространяется штамм «Дельта», который был выявлен впервые в Индии. И ученые опасаются, что он мутирует в новый вариант, который будет еще более смертоносным и более заразным, чем известные ныне штаммы, пишет АиФ .

В ВОЗ ввели классификацию штаммов коронавируса по буквам греческого алфавита. Поэтому четыре самые распространенные штаммы классифицируются так: британский B.1.1.7 «Альфа», южноафриканский B.1.351 «Бета», бразильский P.1 «Гамма» и индийский B.1.617.2 «Дельта». Их объединили в группу VOC: Variants of Concern — вызывающие беспокойство.

Эти штаммы, отмечают специалисты ВОЗ, «вызывают глобальную озабоченность».

Пока нет четких рекомендаций касательно симптомов индийского штамма «Дельта». Но, как отметил британский профессор Тим Спектор, этот штамм больше похож на простуду и активнее поражает молодых людей, которые зачастую переносят его на ногах.

В числе симптомов «Дельта» штамма головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Но при этом штамме зачастую отсутствует кашель, а обоняние не пропадает.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечает, что при штамме «Дельта» нередко бывают боли в животе и рвота. Поэтому если возникли не только симптомы простуды, но и проблемы с ЖКТ, лучше все же остаться дома и пройти тест на коронавирусную инфекцию.

Специалисты призывают население не игнорировать вакцинацию, поскольку все же вакцины защищают от тяжелого течения коронавируса даже при заражении новыми штаммами.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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