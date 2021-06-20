Мутация коронавируса в третью волну: чем опасен индийский дельта-штамм COVID-19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Об опасности новых мутаций коронавируса предупреждают эксперты Всемирной организации здравоохранения.
Уже сейчас по всему миру активно распространяется штамм «Дельта», который был выявлен впервые в Индии. И ученые опасаются, что он мутирует в новый вариант, который будет еще более смертоносным и более заразным, чем известные ныне штаммы, пишет АиФ.
В ВОЗ ввели классификацию штаммов коронавируса по буквам греческого алфавита. Поэтому четыре самые распространенные штаммы классифицируются так: британский B.1.1.7 «Альфа», южноафриканский B.1.351 «Бета», бразильский P.1 «Гамма» и индийский B.1.617.2 «Дельта». Их объединили в группу VOC: Variants of Concern — вызывающие беспокойство.
Эти штаммы, отмечают специалисты ВОЗ, «вызывают глобальную озабоченность».
Пока нет четких рекомендаций касательно симптомов индийского штамма «Дельта». Но, как отметил британский профессор Тим Спектор, этот штамм больше похож на простуду и активнее поражает молодых людей, которые зачастую переносят его на ногах.
В числе симптомов «Дельта» штамма головная боль, насморк, боль в горле, высокая температура. Но при этом штамме зачастую отсутствует кашель, а обоняние не пропадает.
Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отмечает, что при штамме «Дельта» нередко бывают боли в животе и рвота. Поэтому если возникли не только симптомы простуды, но и проблемы с ЖКТ, лучше все же остаться дома и пройти тест на коронавирусную инфекцию.
Специалисты призывают население не игнорировать вакцинацию, поскольку все же вакцины защищают от тяжелого течения коронавируса даже при заражении новыми штаммами.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО. Об этом сообщает...Подробнее
В России на текущий момент имеются четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»),...Подробнее
После введения рядом регионов нормы о вакцинации определенных категорий населения встал вопрос о том, кто может...Подробнее
Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной...Подробнее
Случаи заражения индийским штаммом коронавируса зафиксированы уже и в России. Подхватить эту мутацию могут в том числе...Подробнее
Ученые сообщили о характерном симптоме коронавируса, который проявляется только у вакцинированных граждан. Специалисты...Подробнее
Как заявил сразу после сообщения о возобновлении авиасообщения с Россией министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой,...Подробнее
Глава Коми Владимир Уйба объяснил причины своего инфицирования COVID-19 после вакцинации. Ранее он был госпитализирован...Подробнее
Комментировать