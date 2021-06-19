В Роспотребнадзоре рассказали, кому прививка от ковида запрещена

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
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В России с конца мая - начала июня зафиксирован всплеск заболеваемости коронавирусом, в связи с чем власти страны пошли на вынужденные меры. Речь прежде всего идет об обязательной вакцинации в некоторых регионах, в частности, в московском регионе и на Сахалине. Как отметили в Роспотребнадзоре, есть категории людей, которым прививка противопоказана.
К этому числу относятся беременные женщины и женщины в период лактации, также не вакцинируют детей до 18 лет. Прививка может стать опасной процедурой для людей, у которых есть непереносимость препарата, то есть у них может возникнуть аллергическая реакция на компоненты вакцины. Людям с заболеваниями эндокринной системы, хроническими недугами, болезнями почек и печени, кровеносной системы, онкологией, эпилепсией, острым коронарным синдромом, нарушением мозгового кровообращения, аутоиммунными заболеваниями прививаться вакциной «Спутник V» надо с большой осторожностью. В этом случае нужна консультация с врачом.
Вакцинироваться препаратом «КовиВак» нельзя людям старше 60 лет, а также страдающим онкологическими заболеваниями и диабетом второго типа. Гражданам с аутоиммунными патологиями и тем, кто перенесли инсульт, этой вакциной прививаться нельзя. «ЭпиВакКороной» нельзя вакцинироваться людям с первичным иммунодефицитом или онкологией.
Проходить вакцинацию можно людям, которые уже переболели коронавирусом. Однако им следует делать прививку после того, как в организме снизится уровень антител IgG. Он должен быть не менее 10.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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