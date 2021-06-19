Врач раскрыла опасность приема повышающих иммунитет препаратов

Сегодня, 11:59

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Врач раскрыла опасность приема повышающих иммунитет препаратов

Прием биологически активных веществ, которые нацелены на повышение иммунитета, не стоит практиковать без проведения предварительных исследований состояния иммунной системы. Об этом заявила Алена Загребнева, главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы. 

Врач констатировала, что у многих пациентов едва ли не в привычку вошел прием иммуностимуляторов «на всякий случай», однако так делать нельзя.

«Мы либо должны провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, какое звено нам нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать», — пояснила Загребнева.

Врач связала бесконтрольный прием иммуностимуляторов с развитием ревматоидного артрита, передает радиостанция «Говорит Москва».

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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