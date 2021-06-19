Шведские ученые сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19

Сегодня, 12:29

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Шведские ученые сравнили опасность индийского и британского штаммов COVID-19

Шведские специалисты сравнили анамнез пациентов, болеющих британским и индийским штаммами COVID-19. Было определено, что инфицированные индийским типом пациенты нуждались в госпитализации в 2 раза чаще, чем зараженные британским штаммом, передает «Машины и Механизмы».

Сравнив течение болезни и самочувствие пациентов, переболевших в Швеции за последние 2 месяца, ученые отметили особую опасность и агрессивность индийского вируса — пациенты, инфицированные такой мутацией, в 2 раза чаще переносили заболевание в тяжелом виде. Указывается, что первые инфицированные индийским дельта-штаммом граждане были зафиксированы на территории Швеции в конце апреля — и с этого периода данный вирус распространился по всей территории страны.

Ученые отметили, что у инфицированных индийским штаммом пациентов гораздо дольше происходит течение болезни и процесс выздоровления — а после восстановления организма, почти в 3 раза чаще проявляются побочные реакции. Шведские специалисты подчеркнули, что только заблаговременная вакцинация может ослабить агрессию индийского штамма — было доказано, что прививка от коронавируса значительно снижает риск тяжелого течения болезни и летального исхода.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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