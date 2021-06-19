Врач-оториноларинголог Зайцев объяснил запах гнили у переболевших COVID-19

Сегодня, 12:04

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Врач-оториноларинголог Зайцев объяснил запах гнили у переболевших COVID-19

Лоч-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, почему пациенты после COVID-19 могут ощущать запах гнили.

В беседе с URA.RU Зайцев рассказал, что запах гнили может появляться из-за гайморита, который могла спровоцировать коронавирусная инфекция.

При воспалении слизистой носа и гайморовых пазух отекает и словоустье. Но постепенно с выздоровлением запах гнили будет уходить, если он действительно был спровоцирован воспалением гайморовых пазух.

«Вероятнее всего воспаление слизистой носа, которое повлекло снижение обоняния, воспалило гайморовые пазухи. Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», — объяснил врач.

Также Зайцев рассказал, что коронавирус может провоцировать ринит, который, в свою очередь, может переходить в гайморит.

В любом случае не стоит заниматься самолечением. Важно получить консультацию специалиста, что позволит снизить развитие осложнений и избежать длительного лечения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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