Врач-оториноларинголог Зайцев объяснил запах гнили у переболевших COVID-19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Лоч-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев объяснил, почему пациенты после COVID-19 могут ощущать запах гнили.
В беседе с URA.RU Зайцев рассказал, что запах гнили может появляться из-за гайморита, который могла спровоцировать коронавирусная инфекция.
При воспалении слизистой носа и гайморовых пазух отекает и словоустье. Но постепенно с выздоровлением запах гнили будет уходить, если он действительно был спровоцирован воспалением гайморовых пазух.
«Вероятнее всего воспаление слизистой носа, которое повлекло снижение обоняния, воспалило гайморовые пазухи. Когда там появляется воспаление, то отекает слизистая не только пазух носа, но и в соустье. Это отверстие между пазухой и полостью носа. Отверстие вскрывается и это зловоние усиливается, потому что пазуха воспаляется все сильнее с каждым днем. По мере того, как это отверстие открывается, запах гнили выходит», — объяснил врач.
Также Зайцев рассказал, что коронавирус может провоцировать ринит, который, в свою очередь, может переходить в гайморит.
В любом случае не стоит заниматься самолечением. Важно получить консультацию специалиста, что позволит снизить развитие осложнений и избежать длительного лечения.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Не все взрослое население сможет вакцинироваться, поскольку существует ряд медицинских противопоказаний для получения...Подробнее
Стремительно дорожающая нефть для России может быть опасной. «Черное золото» уже добралось до отметки 73 доллара за...Подробнее
Медики, работающие в «красной зоне», сообщили о новых симптомах коронавируса, которые ранее не наблюдались. По их...Подробнее
Автор американского портала The National Interest Тревор Филсет сообщил, что потенциальной зоной возможного конфликта...Подробнее
После введения рядом регионов нормы о вакцинации определенных категорий населения встал вопрос о том, кто может...Подробнее
В России на текущий момент имеются четыре зарегистрированные вакцины от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»),...Подробнее
В акватории Черного моря российский патрульный корабль начал преследование трех судов НАТО. Об этом сообщает...Подробнее
Юристы в Московской области обосновали законность обязательной вакцинации от SARS-CoV-2. Юристы уверены, что...Подробнее
Российские вирусологи призвали граждан вакцинироваться от коронавируса, даже если они уже им переболели. В столь...Подробнее
Врачи указали на особенности распространения индийского штамма коронавируса, который характерен только для данной...Подробнее
Комментировать