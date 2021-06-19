Британские медики назвали основной признак COVID-19 коронавируса у вакцинированных людей

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Случаи заражения индийским штаммом коронавируса зафиксированы уже и в России. Подхватить эту мутацию могут в том числе и вакцинированные. Эксперты выделили некий синдром, характерный именно для привитых людей, зараженных индийским штаммом ковида.
По мнению специалистов, дельта вскоре может занять доминирующие позиции по всему миру. В России, к примеру, все больше зараженных именно этим штаммом. До этого мутацию обнаружили в Великобритании, после чего произошла резкая вспышка заболевания.
Как говорят медики, в основном дельта поражает тех, кто не успел сделать прививки. Однако, есть среди заболевших и привитые граждане. Последних объединяет, как считают эксперты, характерный симптом - непривычно частые чиханья. Об этом говорят и проводившие исследования эксперты компании ZOE COVID Symptom Study.
«Мы установили, что признаком коронавируса у людей, которые прошли вакцинацию от него, может быть частое чихание», - отметили исследователи.
К этому проявлению индийского штамма у вакцинированных людей британский специалист, профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор добавил головные боли и насморк.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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