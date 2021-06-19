Главный гинеколог Минздрава: у вакцинированных женщин дети рождаются с антителами к COVID-19

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
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Гинеколог-академик РАН Лейла Адамян сообщила о высокой вероятности рождения детей с врожденными иммунитетом от коронавируса от матерей, которые заблаговременно прошли процедуру вакцинирования. По словам эксперта, каждой женщине, планирующей завести ребенка, требуется ответственно подойти здоровью своего будущего малыша, и обеспечить его врожденными антителами к COVID-19. Об этом пишет «Российская газета».
Главный гинеколог Минздрава России, заместитель директора по науке Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова Лейла Адамян предупредила будущих матерей об их ответственности за защиту детей от коронавируса.
«Каждая женщина может обеспечить своего будущего ребенка антителами к коронавирусу — для этого ей нужно заблаговременно пройти вакцинирование. Это высший долг матери — дать своему ребенку врожденную защиту от такой опасной инфекции», - сообщила Адамян.
Также гинеколог отметила, что в случае инфицирования будущей матери на этапе беременности, ее предварительная вакцинация станет залогом отсутствия тяжелых осложнений, которые могут быть опасны и для плода.
«Сама по себе беременность — это уже фактор риска. Не стоит создавать себе дополнительные риски, отказываясь от вакцинации на этапе планирования ребенка. Даже если у некоторых пациенток возникают незначительные побочные явления после вакцинации, то они ничто по сравнению с тем уроном, который приносит ковид. Коронавирус через системную воспалительную реакцию опосредованно влияет почти на все внутренние органы. И на репродукцию, и на течение беременности и родов. Что приводит в ряде случаев к драматическим последствиям для матери, и ребенка», - отметила Лейла Адамян.
Эксперт добавила, что согласно статистике, из 100 тысяч женщин по всему миру, которым проводилась вакцинация во время беременности, не выявлено никаких осложнений — следовательно, вакцинироваться можно и во время беременности, предварительно пройдя осмотр у врача.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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