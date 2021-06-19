Секрет долголетия: 5 простых способов продлить жизнь на десять лет

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Секрет долголетия: пять простых способов продлить жизнь на десять лет.
По мнению нутрициолога Федерики Амати, здоровые привычки являются залогом увеличения продолжительности жизни примерно на 10 лет. Такие привычки давно и успешно практикуются жителями Окинавы, Сардинии, Никои, Икарии и Лома Линды. Об этом сообщает Профиль, ссылаясь на Daily Express.
Речь идет в том числе и об оптимизации питания. Население этих Голубых зон в основном питаются растительной пищей: фруктами, овощами, зерновыми и бобовыми.
«Ежедневное употребление этих продуктов помогает поддерживать иммунные и противовоспалительные функции нашего организма, что благоприятно сказывается на здоровье», – отметила специалист.
Амати упомянула и о том, что принимать пищу нужно осознанно, как это делают в Окинаве, где на сегодняшний день - самая высокая продолжительность жизни. В Японии очень распространена древняя мантра - «ешь, пока желудок не будет полон на 80%». И для достижения этого нужно научиться есть медленно, не отвлекаясь на посторонние дела. Так мозг быстрее почувствует насыщение и вовремя «отключит» чувство голода. Обычно в Окинаве самая маленькая порция положена ранним вечером, а от позднего ужина японцы чаще всего отказываются.
Кроме того, не обходятся жители этих зон и без регулярной физической активности: она необходима для сохранения хорошей формы и в зрелом возрасте. И речь идет не только о спортивных тренировках, сюда отлично вписываются обычная ежедневная прогулка, плавание, езда на велосипеде.
Долголетие вряд ли получится, если употреблять алкоголь. Как минимум - его присутствие в рационе нужно максимально сократить, а со стрессом бороться иными методами.
«В последних исследованиях было обнаружено, что растительные продукты взаимодействуют друг с другом и нашим организмом, улучшая здоровье и в том числе, с помощью борьбы со стрессом. Например, многие из них (особенно темного цвета) содержат полифенолы, которые помогают противодействовать окислительному стрессу», – рассказала нутрициолог.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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