Обязательная вакцинация от коронавируса COVID-19: можно ли отказаться от прививки

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
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Российским законодательством не предусмотрена обязательная вакцинация от коронавируса, поэтому от нее можно отказаться, даже если она стоит в национальном плане вакцинации. Вместе с тем, Федеральный закон № 52-ФЗ предписывает возможность для отдельных категорий граждан сделать прививку обязательной. Чаще всего, по словам юристов, так бывает из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Последней и объясняется постановление об обязательной вакцинации в отдельных российских регионах: в Москве и Московской области, в Кемеровской, Сахалинской, Тульской, Тверской и Ленинградской области. Об этом сообщает АиФ.
Юристы, основываясь на Законе №52-ФЗ, пункт 6 части 1 статьи 51, разъяснили, что главные санитарные врачи имеют право:
На них и основывается принятие последних постановлений. Нарушений здесь нет, причем, судя по цифрам по заболеваемости граждан в стране, это решение более, чем обосновано. Это подтверждают и известные в России юристы: председатель Общественного совета при МВД РФ, доктор юридических наук Анатолий Кучерена, полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.
В постановлении об обязательной вакцинации указано, что должны вакцинироваться не менее 60% работников. Поэтому работодатель и работники всегда могут договориться. Есть также и ряд медицинских противопоказаний, опубликованных на сайте Минздрава:
Во время обследования перед прививкой врач может обнаружить и другие противопоказания. Если таковые имеются, нужно получить заключение врача и предоставить его работодателю.
Хоть Трудовой кодекс РФ и не предусматривает статью об увольнении за отказ от обязательной вакцинации, все же работодатель, не выполнив предписания властей, может получить крупный штраф. Поэтому имеет все основания перевести невакцинированного сотрудника в другое место или на удаленный формат.
Вместе с тем, министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что во время действия в регионе постановления об обязательной вакцинации, сотрудника можно отстранить от работы за отказ от прививки от ковида.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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