Стало известно, чем опасен индийский дельта-штамм коронавируса

Кому нельзя делать прививку от коронавируса при обязательной вакцинации
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Коронавирус снова свирепствует в России. Третья волна постепенно накрывает и другие регионы страны. Власти призывают граждан вакцинироваться, изыскивая всевозможные средства и способы поощрения вакцинации. В столице, учитывая переполненность ковидариев, ввели обязательную вакцинацию для 60% работников сферы услуг.
Кампания по вакцинации населения продвигается медленно - привились пока лишь 19,2 миллиона человек, то есть чуть больше 13% жителей.
Как пишет Информинг.Ру, кривая заболеваемости в стране резко пошла вверх (8 832 новых случая по состоянию на 2 июня и 17 262 - на 18 июня) из-за индийского дельта-штамма коронавируса.
Он отличается высокой заразностью по сравнению с уханьским классическим штаммом, поражает молодых людей и способен обходить антитела. По России он распространяется очень быстро. Первый случай индийского дельта-штамма был обнаружен в середине мая у 15 индийских студентов Ульяновского государственного университета, а сегодня, по последним данным, индийский штамм выявляется в 89% случаев.
Он на 40% заразнее классических штаммов и проявляется такими симптомами, как боль в горле, рвота, тошнота, диарея, боль в эпигастрии, боль в суставах, сильный насморк. Дельта-штамм способен привести к потере слуха и микротромбозам нижних конечностей с риском возникновения гангрены.
Ученые, которые занимаются изучением индийского штамма, пришли к выводу, что он может обходить антитела после вакцинации, особенно если это была только первая фаза. В частности, эффективность одной дозы вакцины при встрече с дельта-штаммом снижается примерно на 17%.
Тем не менее, это не говорит о том, что вакцинация бесполезна. Медики и разработчики повторяют, что вакцина - единственное спасение, в том числе и от дельта-штамма, но в России из-за несознательности граждан с темпами вакцинации большие проблемы.
Вакцина хоть и не гарантирует 100 процентов защиты от заражения ковидом, она защищает от среднетяжелого и тяжелого течения заболевания.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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