Быстрее размножается, проходит тяжелее: чем опасен выявленный в Москве индийский штамм COVID-19

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Главный санитарный врач РФ Анна Попова назвала причины роста заболеваемости коронавирусом в России. По ее мнению, виной всему низкий процент вакцинированных граждан и пренебрежение мерами безопасности. При этом специалист подчеркнула, что сам вирус стал еще более коварным.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у большинства заболевших коронавирусом россиян в большинстве выявляют индийский штамм. Напомним, что данная мутация, которую прозвали дельта-коронавирус, считается более агрессивной, чем первоначальный вариант инфекции.
Индийский штамм впервые обнаружили в октябре 2020 года в индийском штате Махараштра. К началу 2021 года мутация быстро набрала обороты и распространилась как по всей стране, так и по другим. Первыми дельта-коронавирус встретили британцы и американцы. От них заболевание «разлетелось» по всему миру.
В новом варианте коронавируса специалисты обнаружили 2 мутации, что позволяет ему намного быстрее и эффективнее проникать в организм человека.
На данный момент известно, что инкубационный период вируса уменьшился с 14 дней до 4-5 дней. Кроме того, индийский штамм способен противостоять существующим вакцинам и не поддаваться стандартному лечению.
Наибольшая опасность дельта-коронавируса заключается в том, что она в больших случаях приводит к тяжелым формам заболевания, а также требует в 2 раза больше антител, чтобы от него защититься.
Основные симптомы индийского штамма – это кашель, лихорадка, головная боль и боль в горле.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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