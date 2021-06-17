Гинцбург рассказал о противопоказаниях к вакцинации «Спутником V»

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Вакцинироваться «Спутником V» при некоторых заболеваниях нельзя. О противопоказаниях рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».
По его словам, нельзя прививаться при наличии крапивницы и конъюнктивите в острой фазе, как собственно, и при остром состоянии любого другого заболевания.
Пациентам с онкологической болезнью в стадии ремиссии, не получающим химиотерапию, ставить прививку можно. Пациентам, которые получают цитостатики, прививаться можно, но не стоит в силу того, что эффекта от препарата не будет и антитела не появятся.
У вакцины «Спутник V» нет противопоказаний для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С.
Кардиобольным с патологией рекомендуется првиваться в первую очередь.
«Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — сообщил собеседник агентства.
Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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