Гинцбург рассказал о противопоказаниях к вакцинации «Спутником V»

Вакцинироваться «Спутником V» при некоторых заболеваниях нельзя. О противопоказаниях рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

По его словам, нельзя прививаться при наличии крапивницы и конъюнктивите в острой фазе, как собственно, и при остром состоянии любого другого заболевания.

Пациентам с онкологической болезнью в стадии ремиссии, не получающим химиотерапию, ставить прививку можно. Пациентам, которые получают цитостатики, прививаться можно, но не стоит в силу того, что эффекта от препарата не будет и антитела не появятся.

У вакцины «Спутник V» нет противопоказаний для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, гепатитом С.

Кардиобольным с патологией рекомендуется првиваться в первую очередь.

«Потому что, если они заразятся, они в первой группе риска — диабетики, кардиобольные. Их надо в первую очередь вакцинировать. К кардиологу идти не надо, а надо сразу идти вакцинироваться», — сообщил собеседник агентства.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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