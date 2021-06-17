Врач Волна расценил приказ об отказе лечения невакцинированных как дискриминацию

Руководитель клиники травматологии, ортопедии и спинальной хирургии в Ильинской больнице, врач-травматолог Андрей Волна считает, что приказ Депздрава Москвы об отказе в плановом лечении невакцинированным пациентам является проявлением дискриминации. Также он назвал это решение грубым нарушением российских законов.

«Этот приказ, мне кажется, должен быть отменен немедленно. Это и нарушение прав пациента», — заявил медик и призвал Депздрав столицы признать ошибку и сделать шаг назад.

При этом доктор высказался за обязательную вакцинацию для работников сферы здравоохранения, так как они не должны представлять опасность для пациентов. Однако он против обязательной вакцинации пациентов. Травматолог упомянул, что согласно российскому законодательству в стране нет обязательной вакцинации всех категорий населения.

По мнению врача, «ссылка же на наличие или отсутствие антител является свидетельством непрофессионализма».

Помимо этого, Волна отмечает, что руководители медучреждений не смогли вакцинировать всех сотрудников, поэтому он не понимает, почему пациенты должны обязательно привиться, пишет znak.com .

Ранее стало известно, что больницы Москвы будут оказывать плановую помощь только вакцинированным пациентам. Исключение составят люди с онкологией и заболеваниями крови, а также те, кому прививка противопоказана, о чем сообщили на сайте столичного департамента здравоохранения.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,

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