Главный терапевт РФ объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

Сегодня, 05:29

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Главный терапевт РФ объяснила, как получить справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19

После введения рядом регионов нормы о вакцинации определенных категорий населения встал вопрос о том, кто может получить справку о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.

Главный внештатный терапевт Минздрава, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина объяснила, как выдается этот документ, пишет Взгляд.Ру.

Выдаваться справка будет тем пациентам, у которых есть противопоказания. Получить ее можно у своего участкового терапевта, но также может понадобиться консультация узких специалистов. 

Стоит отметить, в России сертифицированы 4 отечественные вакцины от коронавирусной инфекции, и по некоторым противопоказаниям они действительно пересекаются.

Вакцинироваться нельзя тем, у кого могут быть тяжелые аллергические реакции на компоненты вакцины, либо человек склонен к сильным аллергиям в принципе. Также вакцинация запрещена любым из препаратов беременным, кормящим и детям до 18 лет. Не вакцинируют от коронавируса при обострении хронических заболеваний либо при течении любой острой болезни.

Существует ряд определенных заболеваний, которые могут послужить основанием для выдачи справки невозможности вакцинироваться от коронавируса.

«Выдать справку о противопоказании, если таковые есть, может любой врач. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что противопоказаний к прививке очень немного», – заключила Драпкина.

Отметим, столичные власти намерены начать повторную вакцинацию тех москвичей, которые ранее уже прививались, поскольку у части тех, кто уже был привит в первые недели прививочной кампании начал снижаться уровень антител. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за последнее время в столице наблюдается максимальный прирост заболевших коронавирусом среди молодежи, поэтому будет уделяться внимание вакцинации молодых людей.

Автор текста: Информационное агентство «Что происходит»,
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