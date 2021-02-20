Эксперты рассказали о воздействии цифровой среды на психику детей

Российские эксперты провели исследования, посвященные влиянию цифровой среды на психическое состояние школьников. Оказалось, что экранные гаджеты наносят серьезный вред. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Больше всего время приносят экранные гаджеты. Чем раньше ребенок получит открытый доступ к цифровым устройствам, тем больше проблем может быть в развитии психических функций. У таких детей наблюдаются задержки в развитии речи, памяти, мышления и внимания», - рассказывает руководитель исследования, профессор Института психологии образования МГПУ Сергей Степанов.

Однако ученый отметил, что негативные последствия происходят исключительно в том случае, если гаджеты используются детьми в развлекательных целях. Если же их применяют для развития и обучения, психические функции детей показывают, наоборот, положительную динамику.

В ходе опроса родителей оказалось, что всего лишь 40% из них используют цифровые устройства для развития ребенка. Остальные дают своим детям гаджеты в развлекательных целях.

Также результат показал, что около 70% родителей разрешают отпрыскам смотреть телевизор неограниченное время. Вместе с тем, 57% родителей выставляют определенное время пользования компьютером и 66% проделывают подобную схему пользования смартфоном.

По мнению ученых, для борьбы с психическими нарушениями от цифровых технологий школьники должны развивать свои креативные и интеллектуальные способности. Также изменить ситуацию в лучшую сторону поможет применение искусственного интеллекта в образовательных целях.