Эксперты рассказали о воздействии цифровой среды на психику детей

Сегодня, 08:59

0

Image 16+
Эксперты рассказали о воздействии цифровой среды на психику детей

Российские эксперты провели исследования, посвященные влиянию цифровой среды на психическое состояние школьников. Оказалось, что экранные гаджеты наносят серьезный вред. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Больше всего время приносят экранные гаджеты. Чем раньше ребенок получит открытый доступ к цифровым устройствам, тем больше проблем может быть в развитии психических функций. У таких детей наблюдаются задержки в развитии речи, памяти, мышления и внимания», - рассказывает руководитель исследования, профессор Института психологии образования МГПУ Сергей Степанов.

Однако ученый отметил, что негативные последствия происходят исключительно в том случае, если гаджеты используются детьми в развлекательных целях. Если же их применяют для развития и обучения, психические функции детей показывают, наоборот, положительную динамику.

В ходе опроса родителей оказалось, что всего лишь 40% из них используют цифровые устройства для развития ребенка. Остальные дают своим детям гаджеты в развлекательных целях.

Также результат показал, что около 70% родителей разрешают отпрыскам смотреть телевизор неограниченное время. Вместе с тем, 57% родителей выставляют определенное время пользования компьютером и 66% проделывают подобную схему пользования смартфоном.

По мнению ученых, для борьбы с психическими нарушениями от цифровых технологий школьники должны развивать свои креативные и интеллектуальные способности. Также изменить ситуацию в лучшую сторону поможет применение искусственного интеллекта в образовательных целях.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Express назвал «позором Евросоюза» вакцинацию итальянской певицы «Спутником V»

Сегодня, 11:09

Эксперты рассказали о воздействии цифровой среды на психику детей

Сегодня, 08:59

Ученые рассказали, какая диета повышает риск развития заболеваний сердца

Вчера, 14:59

Вирусолог Альтштейн сравнил вакцины «Спутник V» и «КовиВак»

20-02-2021, 23:49

Эксперты перечислили четыре отличия между кистой и опухолью в груди

20-02-2021, 18:49

Вирусолог Центра Гамалеи Бутенко дал прогноз по ситуации с COVID-19 весной

19-02-2021, 13:29

Ученые: Растворимый кофе оказался безопаснее зернового

19-02-2021, 12:04

Инфекционист: переболевшим COVID-19 может хватить одного этапа вакцинации

18-02-2021, 13:34

Российский врач-терапевт перечислила связанные с изжогой заболевания

17-02-2021, 11:14

В ВОЗ считают, что рано делать выводы об эффективности вакцины

17-02-2021, 10:49

Британская мутация коронавируса оказалась безопасней южноафриканского

16-02-2021, 10:54

Доктор Александр Мясников предупредил о смертельной опасности изжоги

13-02-2021, 19:49

Мясников предупредил о приближении новой смертельной пандемии

13-02-2021, 17:04

Подтверждена польза рыбьего жира при лечении COVID-19 коронавируса

13-02-2021, 14:09

Иммунолог не исключил возникновения новой пандемии из-за мутаций коронавируса

13-02-2021, 11:44

Доктор Мясников заявил о «временном отступлении» коронавируса

12-02-2021, 17:09

В ВОЗ оценили необходимость перчаток в общественных местах

12-02-2021, 12:04

Россияне поменяли отношение к коронавирусу COVID-19 после болезни

12-02-2021, 11:19

Врач из России рассказал, когда лучше переливать кровь с антителами от COVID-19

11-02-2021, 17:34

Врач Широков назвал необычные причины головной боли

11-02-2021, 14:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров