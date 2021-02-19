Вирусолог Альтштейн сравнил вакцины «Спутник V» и «КовиВак»

Вчера, 23:49

Ольга Громова

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Вирусолог Альтштейн сравнил вакцины «Спутник V» и «КовиВак»

Известный российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сравнил вакцину Национального центра имени Гамалеи «Спутник V», первую зарегистрированную в стране и в мире (август 2020 года), и «КовиВак» - разработку Центра имени Чумакова. Она была зарегистрирована сегодня, 20 февраля.

Вирусолог напомнил, что обе вакцины отличаются по виду. «Спутник» - векторный препарат, созданный по форме аденовируса. А вот «КовиВак» - цельновирионная вакцина.

«Это значит, что вирус выращивается в клеточной культуре, накапливается в значительном количестве, концентрируется, инактивируется специальным веществом, чтобы эти вирионы не могли размножаться», — поведал эксперт в интервью телеканалу «360».

Векторные вакцины специалистами считаются безопасными. Цельновирионные в мире также известны. Первый препарат по такому принципу в Китае был создан еще год назад. А вот единого мнения касательно безопасности цельновирионных вакцин пока нет, отметил Альтштейн.

Напомним: о регистрации «КовиВак» стало известно сегодня из уст главы российского правительства Михаила Мишустина. Он рассказал, что первые 127 тысяч доз в гражданском обороте ожидаются где-то к середине марта.

Препарат рекомендован к применению с 18 до 60 лет.

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